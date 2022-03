André Onana raakt betrokken bij flink auto-ongeluk in Kameroen

Dinsdag, 22 maart 2022 om 10:43 • Tom Rofekamp

André Onana is dinsdag met de schrik vrij gekomen. De doelman van Ajax is in zijn geboorteland Kameroen betrokken geraakt bij een stevig auto-ongeluk, toen hij onderweg was naar de training van het nationale team. Onana bleef zelf ongedeerd, maar diverse inzittenden - waaronder zijn broer, de bestuurder van zijn auto - raakten wel gewond.

De 25-jarige doelman was onderweg van de Kameroense hoofdstad Yaoundé naar Douala, waar het nationale elftal het trainingskamp had opgeslagen. Onana en zijn mede-inzittenden botsten op de route op een andere auto. De 27-voudig international kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf en kon met een geleende wagen zijn weg vervolgen. Zaakwaarnemer Albert Botines bevestigt de betrokkenheid van Onana, en meldt dat de sluitpost 'het goed maakt'.

Photos: Ajax and Cameroon goalkeeper Andrè Onana involved in a road accident in Douala, Cameroon. pic.twitter.com/yKRn6wjAKE — Kahawa Tungu (@KahawaTungu) March 22, 2022

Onana was in Kameroen voor de play-offduels met Algerije, waarin de Ontembare Leeuwen spelen voor een WK-ticket. De winnaar van het tweeluik, dat plaatsvindt op 25 en 29 maart, plaatst zich definitief voor de eindronde in Qatar. Het meespelen van Onana is door het ongeluk niet in gevaar gekomen. De sluitpost was op de afgelopen Afrika Cup eerste keus van bondscoach Rigobert Song en mag zich ook nu weer opmaken voor een basisplaats.

Cameroon ???? and @AFCAjax goalkeeper Andre Onana involved in a nasty car crash while on his way from Yaoundé to Douala to join the Indomitable Lions camp for World Cup play-off against Algeria ????.



The 25-year-old shot stopper is fine and fit for the double-header games.#WCQ2022 pic.twitter.com/xQcJulXgyO — Nuhu Adams ™? (@NuhuAdams_) March 22, 2022