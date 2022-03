L'Équipe gooit salarissen Ligue 1 op straat: Wijnaldum op plek negen

Dinsdag, 22 maart 2022 om 10:06 • Laatste update: 10:51

De salarissen van de best betaalde spelers uit de Ligue 1 liggen op straat. L'Équipe heeft dinsdag een lijst gepubliceerd waarop te zien is wat de grootverdieners per maand opstrijken. Paris Saint-Germain domineert de lijst en is terug te vinden op de eerste veertien plekken. De eerste 'buitenstaander' is AS Monaco-aanvaller Wissam Ben Yedder op plek vijftien. Georginio Wijnaldum is terug te vinden op de negende plek met een bruto maandsalaris van 916.000 euro.

Paris Saint-Germain spant de kroon als het gaat om de salarissen in de Ligue 1. De veertien best betaalde spelers staan allen onder contract bij de Franse grootmacht. Neymar strijkt maandelijks het meest op met een salaris van 4.083.000 euro. Lionel Messi (3.375.000 euro) en Kylian Mbappé (2.220.000 euro) completeren de top drie. De overige drie spelers die een miljoen euro of meer verdienen zijn Marquinhos, Marco Verratti en Keylor Navas. Wijnaldum is terug te vinden op de negende plek met ruim negenhonderdduizend euro in de maand.

In totaal staan achttien van de twintig best betaalde spelers in de Ligue 1 op de loonlijst in het Parc des Princes. De overige twee spelers staan onder contract bij AS Monaco. Ben Yedder strijkt 650.000 euro op in de maand, terwijl Cesc Fàbregas 600.000 euro bij elkaar voetbalt. Laatstgenoemde is al geruime tijd geblesseerd en speelde zijn laatste wedstrijd op 21 augustus vorig jaar. Voormalig Ajacied Arek Milik is na Cédric Bakambu de best betaalde speler bij Olympique Marseille met een maandsalaris van vier ton.

Best betaalde spelers in de Ligue 1

Positie Speler Club Maandsalaris 1 Neymar Paris Saint-Germain €4.083.000 2 Lionel Messi Paris Saint-Germain €3.375.000 3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain €2.220.000 4 Marquinhos Paris Saint-Germain €1.200.000 - Marco Verratti Paris Saint-Germain €1.200.000 6 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain €1.083.000 7 Keylor Navas Paris Saint-Germain €1.000.000 8 Ángel Di María Paris Saint-Germain €950.000 9 Georginio Wijnaldum Paris Saint-Germain €916.000 - Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain €916.000

Ook Peter Bosz is terug te vinden op de lijst. De oefenmeester van Olympique Lyon is de vierde best betaalde trainer in de Franse competitie en strijkt maandelijks 250.000 euro op. Mauricio Pochettino is met afstand de trainer die het meest verdient met een maandsalaris van zo'n 1,1 miljoen euro. Jorge Sampaoli (Olympique Marseille) en Christophe Galtier (OGC Nice) volgen op plek twee en drie. De top zes wordt gecompleteerd door Philippe Clément (AS Monaco) en Bruno Genesio (Stade Rennes), die het moeten doen met een inkomen van 150.000 per maand.