Engelse media maken vijf landen bekend die EK 2028 gaan organiseren

Dinsdag, 22 maart 2022 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:34

Engelse media zijn ervan overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland het EK van 2028 gaan organiseren. Verwacht wordt dat er voor de deadline van woensdag geen concurrerende biedingen wordt ingediend, waardoor het Europees kampioenschap in handen komt van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland. Het eerstvolgende EK, dat over twee jaar plaatsvindt, zal in Duitsland worden georganiseerd.

The Times schrijft dat er voor de deadline van woensdag geen tweede bieding zal worden ingediend, waardoor Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland verzekerd zijn van het organiseren van EK 2028. Voor Engeland zou het niet de eerste keer zijn als het land daadwerkelijk wordt toegewezen door de UEFA. in 1996, toen het EK voor het eerst met zestien landen werd afgewerkt, waren de Engelsen ook al gastheer. Duitsland ging er destijds met de eindzege aan de haal door in de finale Tsjechië te verslaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De UEFA verwacht dat zich geen 'laatkomers' zullen melden en zal daarom bovengenoemde landen aankondigen als locatie voor het eindtoernooi. De Europese voetbalbond zal tevens een deadline stellen voor het einde van het jaar waarop alle noodzakelijke overheidsgaranties moeten worden ingediend. Indien dit niet gebeurt zal de bieding opnieuw worden geopend. Turkije leek in de race om het EK over zes jaar te organiseren, maar zal volgens The Times geen poging ondernemen om op het laatste moment mee te dingen. Rusland overwoog eveneens een bod voor 2028, maar door de invasie in Oekraïne hebben ze dat laten varen.

De UEFA breidde het toernooi in 2016 uit naar 32 landen en zal dit voor het EK in 2028 zeer waarschijnlijk opnieuw doen. Op basis van de regels voor co-hosting is het echter onwaarschijnlijk dat Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland automatisch in aanmerking komen voor directe plaatsing. Door het toernooi over vijf landen te verspreiden, wordt verwacht dat het Principality Stadium (Cardiff), Hampden Park (Glasgow), het Aviva Stadium (Dublin) en Windsor Park (Belfast) allemaal kans maken om als speellocatie te worden uitgeroepen. Hampden Park fungeerde tijdens Euro 2020 ook als speellocatie.

De beslissing om het toernooi in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te organiseren, zal ongetwijfeld op de nodige kritiek stuiten. Euro 2020, dat een jaar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie, werd over het hele continent gehouden in plaats van door één land. Wembley speelde vervolgens een sleutelrol met tal van wedstrijden, waaronder de twee halve finales en de finale. Engeland speelde daardoor het grootste gedeelte van hun wedstrijden in Londen, waaronder de na strafschoppen verloren finale tegen Italië, wat door andere landen als zeer gunstig werd betiteld.