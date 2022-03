Ter Stegen zorgt voor totale verbijstering en passeert Messi in dreamteam

Dinsdag, 22 maart 2022 om 07:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:36

Marc-André ter Stegen is bij de keuze voor zijn elf favoriete ploeggenoten aller tijden voorbijgegaan aan Lionel Messi. De doelman van Barcelona stelde in een video van de Duitse voetbalbond zijn favoriete elftal samen, maar heeft daarin geen plek voor de Argentijnse sterspeler. Ook Neymar en Luis Suárez zijn opvallende afwezigen. Frenkie de Jong heeft wel een plekje verdiend in het elftal van Ter Stegen, net als Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich.

Het dreamteam van Ter Stegen bestaat voornamelijk uit spelers met wie hij samenspeelde bij Barcelona. Zo wordt de verdediging gevormd door Dani Alves, Jordi Alba, Gerard Piquè en Antonio Rüdiger. Met laatstgenoemde speelt Ter Stegen samen bij de Duitse nationale ploeg. Het middenveld wordt in zijn geheel gedomineerd door spelers van Barcelona met Sergio Busquets, Xavi, Andrés Iniesta en Frenkie de Jong. Frenkie is de enige Nederlander die door de goalie is geselecteerd voor zijn dreamteam.

Ter Stegen's dream XI of players he played with for club and country. [dfb] pic.twitter.com/gy5y5ATyUQ — barcacentre (@barcacentre) March 20, 2022

Opvallend genoeg kiest Ter Stegen in de voorhoede niet voor Messi, de Argentijnse sterspeler met wie hij tot afgelopen zomer samenspeelde bij Barça. Marco Reus en Mario Götze vormen de tweemans voorhoede. Dat betekent dat er ook geen plek is voor onder meer Neymar en Suárez. Vorig jaar kwamen er berichten naar buiten dat het niet boterde tussen Ter Stegen en Messi. Volgens Diario Gol zou de doelman niet te spreken zijn over het feit dat Messi aan hem voorbijging bij de FIFA Best-awards, waar Messi de voorkeur gaf aan Keylor Navas, Manuel Neuer en Jan Oblak.

Het afscheidsbericht van Ter Stegen op de Instagram-pagina van Messi leek de verstandhouding afgelopen zomer te bevestigen. "Hoewel we het niet altijd over alles eens waren, wilden we allebei wat het beste was voor het team en slaagden we erin om als individu te groeien, ongeacht het resultaat. Dank daarvoor!", schreef de Duitse goalie in aanloop naar Messi's vertrek naar Paris Saint-Germain. Ook opmerkelijk is de keuze voor Blaswich als doelman. Ter Stegen en Blaswich speelden samen bij Borussia Mönchengladbach. Onder meer Manuel Neuer valt daardoor buiten de boot.