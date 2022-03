Dick Advocaat liet trainersklus in de Premier League schieten

Dinsdag, 22 maart 2022 om 07:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:46

Dick Advocaat heeft de mogelijkheid op een baan in de Premier League aan zich voorbij laten gaan. De 74-jarige oefenmeester is afgelopen winter gepolst door Watford om de ontslagen Claudio Ranieri op te volgen, maar heeft daar geen gehoor aan gegeven, meldt Feyenoord Transfermarkt. Uiteindelijk besloot de Engelse club voor Roy Hodgson te gaan. Advocaat zit sinds eind november zonder werkgever nadat hij ontslag nam als bondscoach van Irak.

Advocaat stond al een paar keer aan het einde van zijn trainersloopbaan, maar liet de deur op een vervolg continu op een kier staan. Om die reden dook hij afgelopen zomer op bij de nationale ploeg van Irak, waar hij als doel had om het WK van 2022 te halen. Nadat die missie mislukte besloot hij eind november de handdoek in de ring te gooien. Watford hoopte te profiteren van de vroegtijdige breuk en polste Advocaat voor een avontuur in de Premier League, maar volgens Feyenoord Transfermarkt is de drievoudig bondscoach van Oranje daar niet op ingegaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Watford was afgelopen winter op zoek naar een vervanger voor de ontslagen Ranieri, die na tegenvallende resultaten op staat werd gezet door de clubleiding van the Hornets. De huidige nummer achttien lijkt vervolgens in de vijver met ervaren trainer te zijn gaan vissen, daar Hodgson net als Advocaat de zeventig is gepasseerd. De voormalig bondscoach van Engeland weet de ploeg nog niet bepaald uit het slop te trekken. Hodgson wist slechts twee van zijn negen wedstrijden te winnen sinds zijn aanstelling. Twee keer werd er gelijk gespeeld, vijf keer noteerde hij een verliespartij. Het gat naar de veilige vijftiende plek bedraagt drie punten.

Advocaat tekende op 31 juli een contract tot en met het WK 2022 als bondscoach van Irak. Hij kreeg de taak om de nationale ploeg naar het eindtoernooi in Qatar te leiden, maar wist niet te winnen in de WK-kwalificatiereeks. Plaatsing voor de eindronde is, met nog vier wedstrijden te gaan, wel mogelijk. Het land heeft dan wel een klein wonder nodig. Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand op nummer drie de Verenigde Arabische Emiraten vier punten. Donderdag staat een ontmoeten met de VAE op de rol, vijf dagen later is Syrië de tegenstander.