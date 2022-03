Barça betaalt 7 miljoen per jaar na succesvolle medische keuring in Zwitserland

Dinsdag, 22 maart 2022 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme

Niets lijkt een transfer van Franck Kessié naar Barcelona nog in de weg te staan. De middenvelder van AC Milan, die komende zomer transfervrij de overstap moet maken naar de Catalaanse grootmacht, heeft de medische keuring inmiddels doorstaan, meldt Sky Sport. De Ivoriaan zou afgelopen week zijn afgereisd naar Zwitserland om de laatste plooien glad te strijken. Kessié gaat spoedig een contract tekenen tot medio 2026 en strijkt bij Barcelona zeven miljoen euro per jaar op.

Lange tijd leek het erop dat Kessié zijn contract bij AC Milan zou verlengen. De club wilde dolgraag met hem verder, maar liet weten niet verder te gaan dan een salaris van vijf miljoen euro per seizoen. Fabrizio Romano voegde eerder al toe dat de Italianen ook na het bod van Barça bij hun standpunt bleven. Kessié zou in eerste instantie 6,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Barcelona, maar dat bedrag ligt met 7 miljoen euro zeer waarschijnlijk iets hoger. De controlerende middenvelder gaat over vier seizoenen een slordige dertig miljoen euro opstrijken aan salaris.

Milan plukte Kessié in 2017 weg bij Atalanta, aanvankelijk tegen een huursom van 8 miljoen euro en een jaar later definitief voor een transfersom van 24 miljoen euro. Sindsdien speelde de 52-voudig international van Ivoorkust 214 officiële wedstrijden voor i Rossoneri en ook dit seizoen is hij een vaste waarde in het elftal van trainer Stefano Pioli, dat volop meedoet om het kampioenschap in de Serie A. AC Milan gaat aan kop in de Italiaanse competitie met een voorsprong van drie punten op achtervolger Napoli. De voorsprong op stadsgenoot Internazionale, dat een wedstrijd minder speelde, bedraagt zes punten.

De komst van Kessié is een nieuwe stap in de wederopstanding van Barcelona sinds het vertrek van Ronald Koeman en de komst van Xavi. Laatstgenoemde heeft Barça weer aan het voetballen gekregen, zij het door de komst van Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en Adama Traoré in de winter. Daarnaast laten aanstormende talenten als Pedri een constante groei zien. Voor Kessié zal het een compleet nieuwe omgeving zijn, daar hij nooit in LaLiga actief was en de laatste zeven voetbaljaargangen in Italië speelde.