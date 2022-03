Derksen, Kieft en Perez reageren onmiddellijk op plannen met Van Nistelrooij

Maandag, 21 maart 2022 om 22:56 • Mart van Mourik

De Nederlandse analisten zijn erg te spreken over de plannen van PSV met Ruud van Nistelrooij en Fred Rutten. Maandagavond onthult onder meer het Brabants Dagblad dat Marcel Brands, de aanstaande algemeen directeur, het duo graag de leiding wil geven over het eerste elftal van de Eindhovenaren. Van Nistelrooij als hoofdcoach; Rutten als assistent-trainer. “Een uitstekende combinatie”, merkt Johan Derksen op tijdens Vandaag Inside.

Hoewel de coach van Jong PSV eerder dit kalenderjaar nog aangaf zich niet beschikbaar te stellen voor de functie, lijkt de Eindhovense leiding toch vol voor de oud-spits te willen gaan. De combinatie met Rutten als assistent-trainer zou volgens Brands een succesformule zijn voor de Eindhovenaren. Zowel bij Voetbalpraat als bij Vandaag Inside wordt er zeer positief gereageerd op de plannen van Brands.

Kenneth Perez pleit voor opportunisme bij Ruud van Nistelrooy.



"Ga het proberen" pic.twitter.com/BW5eR3XkhY — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2022

“Dat vind ik een uitstekende combinatie”, concludeert Derksen wanneer hij het laatste nieuws van presentator Wilfred Genee verneemt. “Ik heb een grenzeloos vertrouwen in de voetbalkennis van Rutten. Fred is misschien niet de beste man voor de camera, maar daar is Van Nistelrooij hartstikke goed in. Als man achter Van Nistelrooij is hij ideaal.” Wim Kieft was tussen 2009 en 2011 werkzaam als assistent-trainer bij Jong PSV, toen Rutten de leiding had over het A-elftal. “Fred Rutten is een uitstekende veldtrainer. Zijn trainingen zaten goed in elkaar”, zegt hij over die tijd.

ESPN-analyticus Kenneth Perez trekt een vergelijkbare conclusie en pleit voor ‘opportunisme’ bij van Nistelrooij. “Hij zei wel dat hij zijn eigen pad wil volgen, maar in het voetbal kan dat toch bijna niet? Er komen een aantal kansen voorbij die je eigenlijk niet kan timen. Het is zó moeilijk om je carrière uit te stippelen. Er gebeuren gewoon dingen. Ik pleit gewoon voor opportunisme. Hij is nu twee jaar coach bij Jong PSV, dus dan heb ik zoiets van: ga het proberen! Ik ben echt head first wat dat betreft”, aldus Perez.