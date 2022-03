Vandaag Inside mist één cruciaal woord in persconferentie van Overmars

De analisten van Vandaag Inside kijken kritisch naar het eerste persoptreden van Marc Overmars sinds zijn afscheid bij Ajax. Overmars werd maandag gepresenteerd als technisch directeur van Royal Antwerp, maar wilde nauwelijks ingaan op zijn wangedrag in Amsterdam. "Hij mag er toch wel iets dieper op ingaan, toch?", vraagt Wim Kieft zich af. "Het is nu afgetimmerd, en verder zeggen we er niks meer over?"

Overmars wilde niet ingaan op wat zich afspeelde bij Ajax. "Die bladzijde wil ik achter me laten en ik wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen", aldus de oud-voetballer. "Het is heel spijtig, daar moet je doorheen, maar ik wil ook graag verder en positief weer starten." Wilfred Genee verbaast zich zeer over het woord 'spijtig' en had in plaats daarvan het woord 'spijt' gebruikt. Johan Derksen is het daarmee eens. "Hij is nooit een fenomeen in de media geweest", aldus Derksen.

Derksen weet wat Overmars beter had kunnen doen. "Je moet daar eventjes het boetekleed aantrekken: 'Het spijt me voor de slachtoffers, het spijt me voor mijn gezin.' Want het zal thuis ook niet al te gezellig geweest zijn bij hem. Dan ben je er vanaf, en kun je ook echt beginnen. Hij doet het nu af van: 'Ik begin aan een nieuw hoofdstuk...' Maar de omgeving heeft dat hoofdstuk nog niet helemaal bereikt."

Het uitblijven van een excuus of spijtwoord bevreemdt ook René van der Gijp. "Dit doet bijna denken aan wat hij in het begin zei: dat hij eigenlijk niet wist wat hij verkeerd had gedaan", aldus Van der Gijp. "Misschien begrijpt hij het nog steeds niet en vindt hij het nog steeds een opgeblazen iets, waarvan hij denkt: ik had het niet moeten doen, maar was het nou zo erg?"

Van der Gijp gunt Overmars een terugkeer in het voetbal, maar vindt dat het - zes weken na zijn vertrek bij Ajax - erg snel komt. "Ze hebben al na twee weken met hem contact opgenomen en daarna vier weken gesproken. Maar als je al na twee weken met een andere club gaat praten, dat vind ik wel heel snel. Dan zou je zeggen: word bij wijze van spreken in augustus ergens adviseur en begin in december. Dan heb je het een jaar op z'n beloop gelaten, ook uit respect naar wat er gebeurd is. En er loopt nog een onderzoek."

Derksen vindt dat er geen termijn op de terugkeer van Overmars geplakt kan worden. "Die man heeft een geweldige draai om zijn oren gehad, en dat heeft hij ook verdiend, want hij heeft ook hele domme dingen gedaan. Maar er staat geen tijd voor. Zolang hij daar op de Veluwe zit (waar hij woont, red.), dan loopt dat hele nare circuit door. Nu moet hij even door de zure appel heen, want hij krijgt half België over zich heen: de feministische organisatie, de ethici gaan hier schande van spreken. Maar ik vind dat als iemand domme dingen doet in zijn leven dat hij een draai om zijn oren moet hebben, maar dan moet je hem ook gunnen dat hij de draad weer op kan pakken."