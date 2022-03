Doelman Ronald Koeman kan niet voorkomen dat ADO in slotfase wint

Maandag, 21 maart 2022 om 22:26 • Mart van Mourik

ADO Den Haag heeft maandagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het eigen Cars Jeans Stadion was de ploeg van trainer Giovanni Franken met 2-1 te sterk voor Telstar. Het was voor de Hagenaren de eerste overwinning na een reeks van vier wedstrijden zonder driepunter, waardoor men klimt naar de zesde positie op de ranglijst. Telstar blijft steken op plek zestien.

Het was ADO dat vanaf de eerste speelminuut het heft in handen nam, overigens zonder dat er schoten tussen de palen belandden. Een poging van Sem Steijn smoorde in de kiem, terwijl Samy Bourard en Amar Catic hun respectievelijke schoten naast en over het doel van Ronald Koeman junior zagen verdwijnen. De eerste kans van Telstar werd genoteerd in de negende speelminuut, toen Ozan Kökçü het eindstation vormde van een fraaie aanval maar rakelings over schoot.

Door de late goal van Amar Catic wint @ADODenHaag van Telstar ??#ADOTEL pic.twitter.com/OhCQ6b7xfE — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2022

Halverwege het eerste bedrijf kregen de bezoekers meer grip op het duel en kwam men tot tweemaal toe dichtbij de openingstreffer. Het ontbrak Sven van Doorm aan scherpte in de afronding toen hij vrij voor doelman Alessandro Damen stond, want laatstgenoemde hoefde niet van zijn positie te komen om redding te brengen. Op slag van het rustsignaal schoot Glynor Plet van dichtbij hard op de lat, waarna Rashaan Fernandes uit de rebound recht in de handen van Damen schoot. De score werd na rust pas geopend.

Özgür Aktas hield in het zestienmetergebied het shirt van Thomas Verheydt vast. De spits ging naar de grond en arbiter Robin Hensgens kon niets anders dan de bal op de stip leggen. Verheydt ging zelf achter de bal staan en schoot op overtuigende wijze binnen: 1-0. ADO voerde nadien de druk op het vijandige doel verder op maar onder meer Koeman voorkwam met een aantal fraaie reddingen een nieuwe tegentreffer. Telstar dacht met een punt van het veld te gaan stappen toen Plet in de 82ste minuut de 1-1 aantekende. Een blunder van Damen, die de bal voor de voeten van Giovanni tikte, ging aan de treffer vooraf.

Vier minuten later herstelde ADO de voorsprong alsnog. Na een lange bal van achteruit was Catic directe tegenstander Delvechio Blackson te slim af in een duel, waarna de aanvaller van de thuisploeg de bal langs Koeman schoof: 2-1. In de slotminuten slaagden de bezoekers er niet meer in het tij te keren.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 31 21 4 6 31 67 2 FC Volendam 31 18 10 3 25 64 3 Excelsior 31 18 5 8 28 59 4 FC Eindhoven 31 17 7 7 24 58 5 Jong Ajax 31 16 6 9 14 54 6 ADO Den Haag 30 18 5 7 20 53 7 Roda JC Kerkrade 31 14 11 6 25 53 8 NAC Breda 31 13 9 9 11 48 9 De Graafschap 31 13 8 10 7 47 10 VVV-Venlo 31 12 4 15 -4 40 11 Jong PSV 30 10 6 14 0 36 12 Jong AZ 31 10 5 16 -10 35 13 FC Den Bosch 31 10 3 18 -24 33 14 TOP Oss 31 8 8 15 -10 32 15 Almere City FC 31 8 8 15 -12 32 16 Telstar 31 7 11 13 -23 32 17 FC Dordrecht 31 7 8 16 -23 29 18 MVV Maastricht 31 9 2 20 -30 29 19 Jong FC Utrecht 31 8 4 19 -26 28 20 Helmond Sport 31 7 6 18 -23 24