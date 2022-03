‘Irritatie tussen Blind en publiek begon al in de rust, er zit veel frustratie’

Maandag, 21 maart 2022 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:38

Daley Blind leefde zondag tijdens de Klassieker ook voor zijn wissel al op gespannen voet met het publiek in de Johan Cruijff ArenA, zo weet Mike Verweij van De Telegraaf. De 32-jarige linksback van Ajax kon tegen Feyenoord (3-2 winst) niet overtuigen en kreeg te maken met een morrende aanhang. "Mot is een groot woord, maar ik begreep dat er in de rust al wat irritatie was tussen Blind en wat supporters", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

Die irritatie ontstond volgens de journalist doordat de supporters riepen om het inbrengen van Nicolás Tagliafico. "Daar was dus al in de rust irritatie bij Blind, en vervolgens gebeurde het in de tweede helft nog een keer. Toen werd hij gewisseld en ging hij in één rechte lijn naar de kleedkamer." Ajax boog na het inbrengen van Tagliafico voor Blind een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege. Tagliafico gaf de assist bij het winnende doelpunt van Antony. "Vervolgens is Blind niet meer op het veld geweest voor de ereronde. Daar zit een enorme brok frustratie."

"Het is ook gigantisch opportunistisch van die fans, want die riepen om Tagliafico, die Ajax een week eerder zwaar in de problemen bracht bij SC Cambuur (2-3 winst, red.), door bij twee goals in de fout te gaan", stelt Verweij. "Maar tegen Feyenoord had hij wel een geweldig goede bijdrage door de beslissende assist te geven." De behandeling die Blind zondag kreeg van het thuispubliek vindt de journalist 'onbegrijpelijk'. "Daley Blind is van Manchester United teruggekomen naar Ajax, ze hebben vervolgens de halve finale van de Champions League gehaald en zijn kampioen geworden. Doe alsjeblieft een beetje normaal. Iedereen heeft het recht om spelers uit te fluiten, maar soms moet je misschien wat langer wachten voordat je."

De laatste jaren leek de band tussen Blind en het Ajax-publiek vrij goed, maar dat was geheel anders toen de vleugelverdediger rond 2010 doorbrak in het eerste elftal. Na zijn terugkeer van een huurperiode bij FC Groningen werd Blind meermaals uitgefloten. "Maar dat had meer met de rol van Danny Blind in de hele Fluwelen Revolutie te maken", stelt Verweij. "Hij was daar neergezet door Steven ten Have en Martin Sturkenboom (toenmalig leden van de Raad van Commissarissen, red.). Dat zorgde voor zó veel irritatie, omdat daar door Ten Have gewoon een mes in de rug werd gestoken bij Johan Cruijff. Dat werd toen op Daley Blind geprojecteerd, meer dan om zijn sportieve prestaties."