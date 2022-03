Van Basten en De Boer stippen punt van irritatie aan bij het zien van Overmars

Maandag, 21 maart 2022 om 21:21 • Mart van Mourik

Marc Overmars is te snel weer aan de slag gegaan in het voetbal, zo oordelen de tafelheren van Rondo maandagavond. Begin februari stapte Overmars nog uit zijn functie als directeur voetbalzaken bij Ajax na seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl hij zes weken later al gepresenteerd bij Royal Antwerp FC als nieuwe technisch directeur. De gasten in het praatprogramma van Ziggo Sport vinden bovendien verwerpelijk dat ‘Overmars de kans niet gegrepen heeft om zijn oprechte excuses aan te bieden’.

“Of ik ervan stond te kijken dat Overmars naar Antwerp gaat? Nou, zeker weten”, steekt Ronald de Boer van wal. “Ik zag het niet aankomen. Iedereen verdient een tweede kans, dat is zeker zo. Maar het is vrij snel. Ik heb het ook wel het gevoel dat dit voor hem een uitgelezen kans was om zich uit te spreken over de situatie. Ik vind dat hij dat niet echt gedaan heeft. Ik ben benieuwd of hij naar de dames is gegaan en of hij zijn oprechte excuses heeft aangeboden. Hij kreeg de mogelijkheid om goed te reageren, maar dat liet hij na.”

De tafel van Rondo

Net als zijn collega stoort ook Youri Mulder zich aan de wijze waarop Overmars zich opstelde tijdens de persconferentie. “Ik vind het veel te snel. Maar ook vooral de manier waarop, zo van: nou, we slaan de bladzijde om en gaan verder. Ik vind het een dikke middelvinger naar de vrouwen. We hebben toch te maken met iemand die misbruik gemaakt heeft van zijn macht en seksueel overschrijdend gedrag vertoonde. Dat is nogal wat. Dat Antwerp hem weer aanstelt vind ik eigenlijk ook wel een beetje raar”, aldus de analyticus, die bijval krijgt van Marco van Basten.

“Je moet wel iemand een tweede kans geven, vind ik. Maar hoe hij zich nu opstelt is veel te mager na wat er allemaal gebeurd is. Hij had eerst aan alles en iedereen moeten laten voelen dat het hem spijt en hij had medeleven moeten tonen bij de vrouwen die hij onjuist heeft behandeld. En daarna ga je pas verder. Maar hij gaat meteen verder en vergeet eigenlijk de excuses en het hele probleem dat hij veroorzaakt heeft. Wat mij betreft had hij er mee aandacht aan mogen besteden”, besluit Van Basten.

?? Marc Overmars knikt als reactie op de vraag of hij belooft dat wat bij Ajax is gebeurd, niet meer zal gebeuren:



"We gaan verder."



Bron: @VTM pic.twitter.com/QggO2pXSv1 — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2022

Overmars blikte tijdens de persconferentie eerder op de maandag liever niet meer terug op zijn Ajax-periode. “Ik wil de bladzijde snel omslaan. Dat hoofdstuk wil ik achter me laten. Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Over die zaak is niet echt gesproken. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren."