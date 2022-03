Verweij noemt geschikte opvolgers van Ten Hag: ‘De beste optie ligt gevoelig'

Maandag, 21 maart 2022 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:28

Mike Verweij weet dat Ajax het te vroeg vindt om John Heitinga aan te stellen als trainer van Ajax 1. Tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreekt de journalist samen met collega Valentijn Driessen de eventuele opvolgers van coach Erik ten Hag, die volgens het duo ‘vrijwel zeker’ vertrekt na afloop van het huidige seizoen. Naast Heitinga worden ook Peter Bosz, Ronald Koeman én Arne Slot in een adem genoemd met het trainerschap van Ajax.

“Binnen de club zijn ze heel erg gecharmeerd van Heitinga, maar ze vinden het ook nog te vroeg”, laat Verweij weten wanneer het eventuele vertrek van Ten Hag ter sprake komt. “Ze willen eigenlijk dat hij een keer bij een Eredivisie-club op eigen benen komt te staan. Dus dat hij verhuurd wordt aan een Eredivisie-club. Daar kan voorlopig dus nog een streep doorheen.” Niet voor het eerst noemt Verweij vervolgens ook de naam van Olympique Lyon-trainer Bosz.

“Dan kom je dus al heel snel bij hem terecht. Hij ligt nog steeds onder vuur bij Lyon en het is geen uitgemaakte zaak dat hij daar volgend seizoen nog trainer is. Het gaat in de competitie echt niet best (Lyon staat tiende in de Ligue 1, red.). Hij zou zomaar vrij kunnen komen op de markt. Maar hij wordt ook genoemd bij PSV, dus dan zal er snel geschakeld moeten worden door Gerry Hamstra. Maar los van die twee zou ik op dit moment geen andere namen kunnen bedenken”, aldus Verweij, die even later de naam van Slot laat vallen. “De beste trainer voor Ajax zat gisteren in de ArenA, maar dat zou wel een hele gevoelige overstap zijn. Ik denk dat Arne Slot heel goed bij Ajax zou passen.”

“Je moet iemand met autoriteit nemen”, haakt Driessen in. “Koeman zou er misschien wel goed voor geweest zijn. Je kunt John Heitinga dit niet in zijn schoenen schuiven. Zoiets is ook gebeurd bij Jan Wouters. Het was eigenlijk direct het einde van de zelfstandige trainerscarrière van Jan Wouters. Dat moet je John Heitinga niet aandoen en dat moet hij zelf ook niet willen. Je moet iemand hebben die de geloofwaardigheid heeft om dit soort routiniers te zeggen dat er geen vaste basisspelers meer zijn. Je hoeft ze niet bij het grofvuil neer te zetten, maar hun rol zal langzamerhand uitgespeeld raken.”