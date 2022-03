‘Peter Bosz zoekt strohalm in topaanwinst uit zijn tijdperk bij Ajax’

Maandag, 21 maart 2022 om 19:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

Olympique Lyon onderzoekt de mogelijkheid om David Neres tijdelijk binnen te halen, zo meldt Foot Mercato. De 25-jarige vleugelspits van Shakhtar Donetsk kan vanwege de Russische invasie in Oekraïne tijdelijk van club veranderen en zou Peter Bosz uit de brand kunnen helpen. De trainer ligt vanwege de slechte resultaten in de Franse competitie zwaar onder vuur.

Zondag kwam Bosz met Lyon niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Stade de Reims en de coach vindt zijn ploeg terug op een zeer teleurstellende tiende plaats in de Ligue 1. De oefenmeester werd zelf al na een half uur met rood weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding en moet vrezen voor zijn positie. Lyon trok in januari met Romain Faivre (voor vijftien miljoen euro overgenomen van Stade Brest) versterking aan op de vleugels, maar het elftal blijft in Frankrijk uiterst stroef draaien. In de Europa League gaat het beter: daar bereikte l'OL afgelopen week de kwartfinale door FC Porto uit te schakelen.

Bosz grijpt de mogelijke komst van Neres naar verluidt aan als laatste strohalm. De Braziliaan werd in januari 2017 voor meer dan twaalf miljoen euro binnengehaald bij Ajax, in het seizoen dat Bosz de leiding had in de Johan Cruijff ArenA. Neres kende een moeizame start in Amsterdam en kwam in het eerste half jaar onder Bosz weinig aan spelen toe. Ajax haalde dat seizoen de Europa League-finale tegen Manchester United (2-0 verlies), waarin Neres een korte invalbeurt was gegund.

Na onenigheid met onder meer zijn assistent-trainer Dennis Bergkamp vertrok Bosz in de zomer van 2017 bij Ajax, terwijl Neres nog vierenhalf jaar in Amsterdam zou vertoeven. De Zuid-Amerikaan werd in januari voor minimaal twaalf miljoen euro verkocht aan Shakhtar, maar kwam door de oorlog nog niet in actie voor de Oekraïense topclub. Neres zat vlak na de invasie gevangen in een hotel in Kiev en wist na een helse vlucht zijn thuisland Brazilië te bereiken. De FIFA opende een 'buitengewone transfermarkt', waardoor Neres tot 7 april de tijd heeft om een nieuwe club te kiezen. Daar kan hij tot het eind van het seizoen tekenen.