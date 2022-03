Van Gaal gaat mogelijk vaccinatieverplichting opleggen voor WK in Qatar

Louis van Gaal sluit niet uit dat bij het Nederlands elftal een vaccinatieplicht gaat gelden voor deelname aan het WK in Qatar. Alles hangt daarbij af van de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus, want in de huidige situatie voldoen alle spelers aan de voorwaarden. "Iedereen is nu gevaccineerd, of ze hebben het opgelopen", aldus Van Gaal op de persconferentie. "Dus voor nu hoeft er niets meer."

Dat kan echter de komende maanden omslaan. "We hebben tot nu toe een beleid gevoerd dat iedereen het voor zichzelf mag beslissen, maar ik vind dat het beleid moet worden gevormd op basis van het teambelang", zegt Van Gaal. "Wat is het teambelang en waardoor gaan we het best voorbereid naar een WK? Dat kunnen we nu niet zeggen, omdat we nu leven met de omikronvariant, en die is weliswaar besmettelijk, maar die heeft minder impact op de gezondheid van spelers."

Van Gaal wacht dan ook de omstandigheden af zoals die eind dit jaar zijn. "Momenteel is alles vrijgegeven, maar er kan over drie maanden een nieuwe variant komen, en dan moeten we er rekening mee houden dat we alsnog gevaccineerd moeten worden. Dat komt niet van mij, maar experts zeggen dat: dan is de kans veel kleiner dat je andere mensen besmet. Dan denk ik: als wij op elkaars lip leven, dat het verstandiger is om ons te laten vaccineren. Maar dan praat ik in de toekomstige tijd: ik weet niet of er een ander virus komt."

Voor de duidelijkheid vraagt Maarten Wijffels: "Niet gevaccineerd, dan niet in de selectie?" Van Gaal: "Nou, als er een nieuw virus komt, dan is dat de stelregel, ja." Op dit moment hoeft Van Gaal echter niets te doen wat betreft coronabeleid bij Oranje. "De experts zeggen dat het nu een gepasseerd station is. Ik ben niet de expert, ik ga af op mijn experts."

Afgelopen zomer leidde coronavaccinatie vlak voor het EK tot een bijna nationale discussie. Toenmalig Oranje-bondscoach Frank de Boer gaf aan dat zes spelers zich niet wilden laten vaccineren. Matthijs de Ligt en Memphis Depay gaven op camera aan tot die groep te behoren, maar De Ligt veranderde enkele dagen later van standpunt en nam alsnog een prik. Wout Weghorst is de bekendste criticaster binnen de Oranje-selectie: de spits van Burnley hield voet bij stuk en ging ongevaccineerd mee naar het EK. In oktober liep Weghorst het coronavirus op en miste hij drie wedstrijden bij VfL Wolfsburg. Het leidde tot frictie met zijn Duitse werkgever, waarna hij in januari verkocht werd aan Burnley.