Louis van Gaal verklaart waarom hij Ryan Gravenberch naar Jong Oranje stuurt

Maandag, 21 maart 2022 om 19:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:24

Louis van Gaal heeft een duidelijke verklaring voor het niet selecteren van Ryan Gravenberch in Oranje. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de interlandperiode, waarin oefenduels met Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart) worden afgewerkt, vertelt de bondscoach desgevraagd dat Gravenberch ‘een slechte periode heeft doorgemaakt’ en dat hij ‘denkt aan het hele Nederlandse voetbal’.

Gravenberch maakte in november 2020 zijn debuut bij de selectie van het Nederlands elftal. Hoewel hij in de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen nog geen minuten maakte, mocht hij vier maanden later wel debuteren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Sinds het moment dat de Ajacied voor het eerst bij de selectie van Oranje zat is hij nooit gepasseerd en kwam hij in totaal tot tien officiële optredens. Toch kiest Van Gaal ervoor om de negentienjarige middenvelder ditmaal niet mee te nemen met de 28-koppige groep.

“De reden is dat hij een heel slechte periode heeft doorgemaakt”, legt Van Gaal zijn keuze uit. “Toen heeft hij met mij gesproken. Hij heeft een reactie laten zien en daar ben ik heel blij mee. Maar Jong Oranje speelt ook tegen Zwitserland en die staan bovenaan. Ik ben voor het hele Nederlandse voetbal. Niet alleen voor het Nederlands elftal maar ook voor Jong Oranje. Ryan en Devyne Rensch kunnen het voortouw nemen om Zwitserland te verslaan. Dat heb ik hem ook gezegd. Daar is hij niet altijd blij mee, maar het is wel een test voor hem. Op jonge leeftijd deze ervaring meepikken is gewoon fantastisch.”

De suggestie van ESPN-verslaggever Pascal Kamperman dat Gravenberch wellicht niet in het beoogde, nieuwe systeem zou passen, weerlegt Van Gaal. “Ik denk dat hij beter in dit systeem past dan in het vorige systeem. Toen speelde Frenkie de Jong voor de verdediging en in mijn ogen is Frenkie de Jong verder dan Gravenberch en die twee andere spelers (op het middenveld, red.) hadden we nodig voor Memphis Depay. Dat heb ik hem meerdere malen uitgelegd.” Tot slot legt de bondscoach uit dat het niet selecteren van Gravenberch niet per se betekent dat hij er op het WK afwezig is.