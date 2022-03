‘Dictator’ Van Gaal uit de tent gelokt: ‘Nou, dan schrijf je dat in je kolom’

Maandag, 21 maart 2022 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Louis van Gaal is op de persconferentie van het Nederlands elftal andermaal gebotst met Valentijn Driessen. De bondscoach van Oranje reageerde opnieuw geagiteerd op de journalist van De Telegraaf en heeft het gevoel dat hij het stempel 'dictator' opgedrukt krijgt.

Driessen confronteerde Van Gaal met zijn woorden uit de eerste persconferentie: "Toen koos je voor 1-4-3-3 en zei je dat je de spelers zou gaan overtuigen om tijdens het WK anders te gaan spelen. Maar zoals ik het nu begrijp hebben ze gewoon niks te vertellen?", doelde de journalist op de aangekondigde wijziging naar een systeem met drie centrumverdedigers. Van Gaal voelde zich daardoor hoorbaar in een hoek geduwd.

"Nou, de spelers kunnen wat zeggen bij de tactische besprekingen, dus ze hebben heel wat te bespreken", aldus Van Gaal. "En zeker als ik ook nog iedere dag tijd vrijmaak voor een evaluatie van de training, en daar kunnen ze ook weer hun mond opendoen om kritisch te zijn op wat wij aan het doen zijn. Dus nee, dat vind ik helemaal niet." Driessen nam daar geen genoegen mee: "Maar in principe heb je toch gewoon gekozen voor dit?"

Van Gaal reageerde met een cynische ondertoon: "Ja, meestal doet een trainer dat, dat is een onderdeel van een functie." Driessen: "Maar de eerste keer zei je dat je ze wilde overtuigen, maar dat is dus niet nodig?" Van Gaal pareerde: "Jawel, want... ook al denk je dat ik een dictator ben... als een speler niet wil, dan gaat hij ook minder voetballen. Dat is niet goed. Iedereen moet op de toppen van zijn kunnen voetballen, dan kunnen we wat bereiken, als een team. Ik probeer ze daarvan te overtuigen, want dan zijn ze veel meer committed dan als ze dat niet zijn. Zij zien ook dat er steeds meer team in een ander systeem succes hebben."

Driessen daagde Van Gaal vervolgens nog verder uit: "Maar dit nieuwe systeem heb je nog nooit geprobeerd tegen een goede tegenstander, in de tweede fase van je bondscoachschap." De stemming van de bondscoach werd er daarmee niet beter op. "Nee, dat is natuurlijk zo, want Turkije stelt natuurlijk niks voor", aldus de cynische Van Gaal. "Dan heb ik eigenlijk geen been om op te staan. Nou, dan schrijf je dat in je kolom (column, red.)."

Driessen ging stug door met het stellen van vragen: "Tegen Noorwegen zat je op de tribune (vanwege een heupblessure, red.), is het misschien een idee om dat vaker te doen?" Van Gaal: "Daar heb ik twintig jaar geleden ook over nagedacht. Toen heb ik mijn assistent op de tribune gezet. Mezelf op de tribune, dat zou ook kunnen, maar dan bevestig ik helemaal het idee van een dictator, dus dat ga ik niet doen."