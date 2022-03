Van Gaal onthult eerste basisplaats: ‘Dan ga ik de naam toch bekendmaken...’

Maandag, 21 maart 2022 om 18:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Mark Flekken gaat zaterdag zeer waarschijnlijk zijn debuut voor het Nederlands elftal maken, zo maakte Louis van Gaal maandag min of meer bekend op de persconferentie. De bondscoach wilde zijn eerste doelman aanvankelijk niet prijsgeven, maar kon het enkele vragen later toch niet laten. "Dan ga ik de naam toch bekendmaken: Mark Flekken is uitstekend geschikt om met een driemansverdediging op te bouwen", aldus Van Gaal.

Die capaciteit is belangrijk voor de bondscoach, omdat hij komende tijd gaat experimenteren met een dergelijk systeem. "Mark Flekken doet dat bij SC Freiburg ook", legt Van Gaal uit. "Dus die gaat keepen? Nou, dat weet ik nog niet", zo krijgt de keuzeheer de lachers in de perszaal op de hand. "Maar hij zou heel goed met een driemansverdediging kunnen spelen."

Typisch Van Gaal: de bondscoach maakt de eerste keeper bekend, maar weigert het vervolgens te bevestigen ???? pic.twitter.com/9H9M1vE3fW — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2022

Ronald Koeman liet het Nederlands elftal ook weleens in een dergelijke formatie spelen, maar Van Gaal denkt niet dat er momenteel 'een basis' ligt. "Toen waren er volgens mij ook vele andere spelers geselecteerd", beargumenteert de coach. "We moeten afwachten of wij dat in zo'n korte tijd kunnen implementeren. Dat gaan we deze week doen, en dan kijken we, hoe ver we komen. Dan hebben we ook nog de Nations League-wedstrijden. We hebben genoeg wedstrijden, maar te weinig trainingen."

De 28-jarige Flekken zat al eerder bij de selectie van Van Gaal en werd zelfs even door de bondscoach benoemd als eerste optie achter Justin Bijlow van Feyenoord. In de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, toen Bijlow geblesseerd moest afhaken, koos Van Gaal echter voor Jasper Cillessen (Valencia). Laatstgenoemde is momenteel net als Bijlow geblesseerd, waardoor Flekken de eerste optie lijkt te worden. Tim Krul (Norwich City) en Joël Drommel (PSV) zijn de andere doelmannen in de huidige selectie. Oranje speelt twee keer in de Johan Cruijff ArenA: zaterdag tegen Denemarken en volgende week dinsdag tegen Duitsland.