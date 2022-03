Louis van Gaal spreekt zich eindelijk uit over FIFA: ‘Dat is bullshit’

Maandag, 21 maart 2022 om 17:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:15

Louis van Gaal vindt het belachelijk dat het WK komende winter in Qatar wordt gehouden. De bondscoach van het Nederlands elftal vond zich in november niet de juiste persoon om zich uit te spreken over de politieke controverses rondom het WK, maar ventileert nu wel zijn mening. "Het gaat om geld, om commerciële belangen. Dat doet ertoe bij de FIFA", aldus Van Gaal.

Op de persconferentie na de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0 zege) benadrukte Van Gaal vorig jaar dat hij niet de juiste persoon is om kritiek te uiten op bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden in het land. De bondscoach spreekt zich in aanloop naar het oefenduel met Denemarken van zaterdagavond voor het eerst openlijk uit over de kwestie. “Ik ben lid van een commissie met Gijs de Jong. We vergaderen en dan hoor ik wat er allemaal is afgesproken met andere landen”, zegt Van Gaal. Dan hoor ik wat we kunnen doen en geef ik mijn commentaar. Ik ben er maandelijks mee bezig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat het WK daar is, vind ik belachelijk”, vervolgt de keuzeheer van Oranje. “Ik vind het belachelijk dat er wordt gezegd dat het voetbal daar ontwikkeld moet worden. Zij vinden dat je dat doet door een toernooi te organiseren, maar dat is al bullshit. Het gaat om geld, om commerciële belangen. Dat doet ertoe bij de FIFA. Waarom denk je dat ik niet in een commissie zit bij de FIFA of UEFA met mijn expertise? Omdat ik me altijd heb afgezet tegen dit soort organisaties. Dat kan ik straks in Qatar gaan zeggen, maar dat helpt niet.” Oranje neemt het zaterdag 26 maart in de Johan Cruijff ArenA op tegen Denemarken, twee dagen later komt in Amsterdam ook Duitsland op bezoek. Van Gaal heeft meermaals aangegeven dat hij in deze twee oefenduels wil experimenteren.