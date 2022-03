Feyenoord komt met nieuws over Hendriks: ‘Goede zet voor zowel hem als ons’

Maandag, 21 maart 2022 om 17:03 • Jordi Tomasowa

Feyenoord heeft de contractverlenging van Ramon Hendriks wereldkundig gemaakt. De verdediger tekende maandagmiddag een nieuwe verbintenis en blijft daardoor tot medio 2025 in De Kuip, zo meldt de club via de officiële kanalen.

Hendriks moet het dit seizoen bij Feyenoord vooral doen met spaarzame invalbeurten: in vijf Eredivisie-duels kwam hij 104 minuten in actie. Toch ziet de Stadionclub toekomst in de twintigjarige verdediger. Het huidige contract van de verdediger liep tot medio 2023, maar is dus met twee jaar verlengd. "Een goede zet voor zowel hem als ons", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de clubsite.

"Ramon maakt sinds vorige zomer vast onderdeel uit van het eerste elftal en ontwikkelt zich uitstekend. Hij is een leergierige voetballer, waarvan je ziet dat hij profijt trekt van het niveau om hem heen. Dit seizoen laat hij steeds meer zien wat hij in zijn mars heeft en we zijn ervan overtuigd dat hij in de toekomst van nog meer waarde gaat zijn voor Feyenoord." Hendriks is zelf ook blij met zijn contractverlenging. “Bij deze club wil ik slagen”, aldus de verdediger. “Ik merk dat ik beter word door op hoog niveau te trainen met het eerste elftal. Dat de club dat ook ziet, blijkt onder meer uit deze contractverlenging. Aan mij om gretig te blijven en me verder te ontwikkelen."