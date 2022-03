City schrijft historie en blijft vele Engelse clubs voor met hoogste omzet

Maandag, 21 maart 2022 om 16:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:44

Manchester City heeft in het afgelopen voetbalseizoen de hoogste omzet gedraaid, zo blijkt uit de jaarlijkse Football Money League van accountantskantoor Deloitte. In het seizoen 2020/21 draaide de Engelse landskampioen een omzet van 645 miljoen euro. Hiermee troeven the Citizens onder andere Barcelona af. De Catalanen voerden vorig jaar nog de lijst aan, maar bezetten nu de vierde plaats.

Ondanks de coronacrisis slaagde City er toch in om een omzet van 645 miljoen euro te draaien. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat de Engelse club de lijst van Deloitte aanvoert. Real Madrid volgt met een omzet van 641 miljoen euro echter op de hielen, terwijl Bayern München de top drie complementeert met een omzet van 611 miljoen euro. De coronapandemie heeft er bij Barcelona flink ingehakt, want los Azulgrana vallen met een omzet van 715 miljoen euro naar 582 miljoen euro terug naar de vierde plaats.

In de top tien zijn ook Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus en Tottenham Hotspur terug te vinden. Nieuwkomers in de top twintig zijn Leicester City (15e), West Ham United (16e), Wolverhampton Wanderers (17e) en Aston Villa (20e), waardoor elf van de twintig rijkste clubs momenteel uit Engeland komen. De twintig clubs wisten vorig seizoen gezamenlijk een omzet van 8,2 miljard euro te draaien. Daarmee komt het record van voor de coronapandemie weer in zicht. In het seizoen 2018/19 werd er namelijk 9,3 miljard euro aan omzet gedraaid.