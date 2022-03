‘Transfervrij vertrek aanstaande na stukgelopen onderhandelingen met Juventus’

Maandag, 21 maart 2022 om 15:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:59

Paulo Dybala gaat Juventus aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten, zo meldt Fabrizio Romano. La Vecchia Signora zou er niet in zijn geslaagd om een akkoord te bereiken met de zaakwaarnemer van de 28-jarige aanvaller, waardoor de Argentijn openstaat voor gesprekken met andere clubs.

Dybala bereikte in oktober nog een mondeling akkoord met Juventus om zijn aflopende contract tot medio 2026 te verlengen. De aanvaller zou in dit geval acht miljoen euro per jaar opstrijken en kon daarbovenop nog twee miljoen euro aan bonussen verdienen. Juventus besloot vervolgens echter het contractvoorstel te wijzigen en sindsdien lopen de onderhandelingen tussen de Italiaanse club en de zaakwaarnemer van Dybala stroef.

Dybala is niet gelukkig met de huidige, nieuwe voorwaarden. Het lagere basissalaris en de kortere contractduur werden gecompenseerd door hogere bonussen, maar dit heeft de aanvaller niet kunnen overtuigen te verlengen. Hij staat nu open voor gesprekken met andere clubs. Juventus deed maandagochtend nog een allerlaatste poging om tot een akkoord te komen met de 32-voudig international van Argentinië, maar ook deze gesprekken liepen op niets uit.

De aanvaller maakte in 2015 voor 32 miljoen euro (exclusief bonussen) de overstap van Palermo naar Juventus en schreef in Turijn in de afgelopen jaren onder meer vijf landstitels, vier Italiaanse bekers en drie keer de Supercoppa op zijn palmares bij. Dits seizoen was Dybala in 29 officiële duels goed voor 13 treffers en 6 assists.