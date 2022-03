Vermeulen ziet vervanger Bijlow: ‘Waarom heb je hem er anders bij gehaald?’

Maandag, 21 maart 2022 om 14:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:31

Volgens Arno Vermeulen is het logisch wanneer Louis van Gaal voor de oefeninterland tegen Denemarken van zaterdagavond voor Mark Flekken kiest. De doelman van Freiburg behoort samen met Joël Drommel (PSV) en Tim Krul (Norwich City) tot de definitieve selectie van de bondscoach van het Nederlands elftal. Justin Bijlow en Jasper Cillissen ontbreken vanwege blessures, waardoor speeltijd voor Flekken in het verschiet lijkt te liggen.

Voor Vermeulen is het een meer dan logische keuze wanneer Flekken tegen Denemarken het doel namens Oranje mag verdedigen. “Van Gaal heeft hem bij de selectie gehaald en speelde een beetje de uitvinder door te zeggen: ‘Jullie hebben het allemaal niet gezien, maar wij wel. Die Flekken is een geweldige doelman’”, aldus Vermeulen zondagavond bij Studio Voetbal.

“Dan speelt hij in Duitsland, Freiburg staat volgens mij vijfde. Hij heeft de op één na minste goals tegen in de Bundesliga, na Bayern München”, vervolgt Vermeulen. “Van Gaal wilde Flekken bij wijze van spreken opstellen tegen Noorwegen (2-0 winst), maar dat was erop of eronder voor een WK en Cillessen was toen fit, dus dan speel je natuurlijk met Cillessen, ook logisch. Die is er nu alleen niet bij en Bijlow ook niet. Als je nu niet met Flekken speelt, dan is het de vraag waarom je hem erbij hebt gehaald. Ik zou hem allebei de oefeninterlands laten spelen, tegen Duitsland en tegen Denemarken.”

Flekken behoort voor de derde keer tot de definitieve selectie van Van Gaal. De bondscoach heeft meerdere malen aangegeven dat hij de oefenduels tegen Denemarken en Duitsland aan wil grijpen om andere spelers aan het werk te zien, waardoor de kans op een debuut in Oranje voor de hand ligt. Oranje neemt het zaterdag 26 maart in de Johan Cruijff ArenA op tegen Denemarken, twee dagen later komt in Amsterdam ook Duitsland op bezoek.