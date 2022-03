Sociale media gaan los op controversiële aanstelling Overmars

De reacties op de aanstelling van Marc Overmars als nieuwe technisch directeur van Antwerp zijn wisselend op sociale media. Een groep ageert zwaar tegen de beslissing om Overmars na de reeks incidenten bij Ajax aan te nemen; anderen zijn van mening dat de ex-directeur voetbalzaken van de Amsterdammers een nieuwe kans verdient. Behalve Overmars zelf kan ook de clubleiding van Antwerp op een hoop commentaar rekenen.

Begin maandagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat Overmars binnen een kwestie van tijd gepresenteerd zou worden als nieuwe technisch directeur van Antwerp. De huidige nummer drie van de Pro League zou de keuze voor Overmars exclusief baseren op zijn sportieve prestaties en zijn grensoverschrijdende gedrag bij Ajax als een privékwestie beschouwen. Niet veel later volgde de officiële presentatie van de veelbesproken oud-international. Het nieuws kwam als een mokerslag binnen op sociale media.

Paul Gheysens heeft duidelijk geen scrupules. Eerst een meermaals wegens fraude veroordeelde ex-makelaar (D’Onofrio) aangesteld als sportief directeur, nu iemand die recent in opspraak kwam wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waarden? Normen? Ach…#Antwerp #rafc #Overmars https://t.co/Hu2CMq2bZH — Frank Van Laeken (@FrankVanLaeken) March 21, 2022

"Paul Gheysens heeft duidelijk geen scrupules", schrijft Frank van Laeken, journalist van Sport 10, over de eigenaar van Antwerp. "Eerst een meermaals wegens fraude veroordeelde ex-makelaar (Luciano D'Onofrio) aangesteld als sportief directeur, nu iemand die recent in opspraak kwam wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waarden? Normen? Ach…" Van Laeken krijgt bijval van vele Twitteraars. "De aanstelling illustreert nog maar eens twee zaken", schrijft er een, "dat de voorzitter van Antwerp tomeloos ambitieus is, en dat er in de voetbalbusiness voor ethiek hooguit een plekje is op de reservebank."

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad retweet een post van voormalig prof Franky van der Elst. "Ik kan veel begrijpen, maar dit niet"< schrijft de 86-voudig Belgisch international. Willem Vissers van de Volkskrant is iets genuanceerder in zijn oordeel. "Opvallend, op zijn minst", schrijft hij. Ook ontstaat er een groep die zich wel degelijk kan vinden in de beslissing om Overmars aan te stellen. "Hij heeft spijt betuigd, zijn favoriete club moeten verlaten en er komt nog meer straf. Dan verdient hij ook weer de kans om door te gaan", vindt iemand. "Waarom zou Overmars geen nieuwe baan mogen eigenlijk?", wordt hij aangevuld.

Overmars stapte in februari zelf op bij Ajax vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag richting meerdere vrouwen binnen de club. De ex-directeur voetbalzaken zou daarbij onder meer dickpics hebben verstuurd en stalkerige toenaderingen hebben vertoond. Bij zijn presentatie bij Antwerp zei Overmars het hoofdstuk-Ajax 'snel achter zich te willen laten'. Algemeen directeur Sven Jacques toonde zich in zijn nopjes met de komst van de nieuwe technische man. "Marc matcht met wie we zijn en wat onze waarden zijn", zei Jacques. Wel gaf de algemeen directeur aan nog niet met het vrouwelijke personeel binnen Antwerp te hebben gesproken.

Ik kan veel begrijpen maar dit. Echt niet. #Overmars #Antwerp — Van der Elst Franky (@DerFrvde) March 21, 2022

Opvallend, op zijn minst Overmars heeft verrassend snel een nieuwe baan: technisch directeur bij FC Antwerp https://t.co/PTtjwC1FNb — Willem Vissers (@vkwillemvissers) March 21, 2022

Los van de (flauwe, ook mea culpa) grapjes, de aanstelling van Marc #Overmars illustreert nog maar eens twee zaken: dat de voorzitter van #Antwerp FC tomeloos ambitieus is, en dat er in de voetbalbusiness voor ethiek hooguit een plekje is op de reservebank. — Jan Devriese (@dwvdevriese) March 21, 2022

Overmars heeft spijt betuigd, z'n favoriete club moeten verlaten, en komt nog meer straf. Dan verdient hij ook weer kans om door te gaan. Moet ie eeuwig boeten?? Nee natuurlijk niet. Succes bij FC Antwerp man ?? — Sennce ?? (@MakingSennce) March 21, 2022