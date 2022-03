Overmars: ‘Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren’

Marc Overmars is blij dat hij bij Antwerp aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen. De voormalig directeur voetbalzaken van Ajax werd maandagmiddag gepresenteerd bij de Belgische club en wil het liefst niet meer terugblikken op zijn vertrek bij Ajax. "Voor mij is dit een nieuwe periode en nieuw hoofdstuk en daar wil ik graag aan beginnen."

Het hyperambitieuze Antwerp speelde vijf jaar geleden nog op het tweede niveau in België. Toen de club aan het eind van het seizoen 2016/17 promoveerde naar de Pro League, nam Paul Gheysens - een van de allerrijkste mensen in België - Antwerp over. Gheysens investeerde sinds de overname al omstreeks zeventig miljoen euro in de club en onder zijn hoede werd eind 2020 al de Belgische beker gewonnen."Ik ben blij dat ik hier ben", zegt Overmars op de speciaal belegde persconferentie. De familie Gheysens heeft mij overtuigd. Het is een club van de supporters, club van het volk, dat vond ik mooi. Om samen te bouwen naar iets moois. Daarom was ik meteen

geïnteresseerd en zijn we er snel uitgekomen.

"Ik zie de groeipotentie van de stad en de club", vervolgt Overmars. "De voorbije vijf jaren is hier al fors gebouwd, dat zie je snel. Ik hoop er hier iets moois van te maken. Voor mij is dit een nieuwe periode en nieuw hoofdstuk en daar wil ik graag aan beginnen." Overmars blikt liever niet meer terug op zijn Ajax-periode. “Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten. Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Over die zaak is niet echt gesproken. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren."

Algemeen directeur Sven Jacques is in zijn nopjes met de komst van Overmars. “Onze ambitie was een opvolger met internationale ambitie te vinden om Luciano D'Onofrio op te volgen. Daarom stel ik Marc Overmars als nieuwe directeur voetbalzaken van Antwerp voor. We hebben goed geluisterd hoe alles in mekaar zat en we hebben Marc overtuigd wie we zijn en wat onze waarden zijn. Dat matcht. We zijn hier ook om mensen een nieuwe kans te geven. Daar staan we als club voor. Met ons vrouwelijk personeel hebben we niet gesproken, nee. Het gaat om al ons personeel."

Antwerp, dat momenteel op een derde plaats in de Pro League staat, beschouwt het omstreden gedrag van Overmars dus als een privékwestie. De club neemt de beslissing de oud-linksbuiten aan te nemen vooral op basis van zijn prestaties in technische zin. Sinds zijn aanstelling bij Ajax in 2013 boekte Overmars als directeur voetbalzaken een positief transferresultaat van 350 miljoen euro en wist de club onder meer de finale van de Europa League en de Champions League te behalen. Overmars wacht nog altijd uitspraak af van het Instituut Sportrechtspraak in de zaak over zijn grensoverschrijdende gedrag richting vrouwen binnen Ajax. Overmars zou onder meer dickpics hebben verstuurd en stalkerige toenijgingen hebben vertoond.