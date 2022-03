‘Feyenoord is niet zijn eindstation en hij is een mooie optie voor Oranje’

Maandag, 21 maart 2022 om 13:06 • Tom Rofekamp

Tyrell Malacia wordt een mooie toekomst toegedicht door Henny Meijer, rapporteur van De Telegraaf. De oud-international van het Nederlands elftal zag de linksback van Feyenoord ondanks de nederlaag in de Klassieker tegen Ajax (3-2) een goede beurt maken tegen directe tegenstander Antony. Meijer ziet in Malacia een reëele optie voor de basis van Oranje en neemt hem op in zijn elftal van de week.

Malacia is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de definitieve selectie voor de vriendschappelijke duels met Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). Gezien de wedstrijd tegen Ajax, een terechte uitverkiezing volgens Meijer. "Hij was echt top tegen Ajax en Antony. Dat duel tussen die twee was het mooist om naar te kijken. Antony heeft het altijd moeilijk tegen hem, omdat Malacia ook zo snel en beweeglijk is. Hij is agressief, kan kort draaien. Hij kon minder aanvallen dan hem lief was, maar als hij het deed, was het prima. Aan de bal was hij ook heel rustig.”

De eenvoudig international, die afgelopen september zijn debuut maakte in het WK-kwalificatieduel met Montenegro (4-0 winst), wordt tot slot een stap hogerop voorspeld door Meijer. "Feyenoord is niet zijn eindstation en hij is een mooie optie voor Oranje." Naast Malacia nam Meijer ook teamgenoot Luis Sinisterra in zijn elftal van de week op. "Hem moet je dubbele dekking geven", oordeelde de rapporteur. "Dat toonde hij ook weer aan in een topduel. Waar Antony een vechter is, zie je dat hij meer een genieter is." Ondanks de lofuitingen aan het adres van Malacia neemt Meijer Antony overigens ook op in zijn elftal van de week. De Braziliaan wordt net als zijn collega's Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Ryan Gravenberch verkozen.