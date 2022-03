Heerenveen bevestigt komst Kees van Wonderen als nieuwe hoofdtrainer

Maandag, 21 maart 2022 om 12:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:17

Kees van Wonderen is officieel de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen, zo bevestigt de club via de eigen kanalen. De huidig coach van Go Ahead Eagles tekent in Friesland een contract voor twee seizoenen. Van Wonderen wordt na het lopende seizoen formeel gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion en wordt de opvolger van Ole Tobiasen, die na het ontslag van Johnny Jansen als interim-trainer voor de spelersgroep in Heerenveen staat.

Kees van Wonderen is op dit moment bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Daarvoor was de voormalig verdediger onder andere werkzaam als assistent-trainer bij FC Twente en Oranje. De 53-jarige oefenmeester kon rekenen op de benodigde belangstelling nadat hij vorig jaar bekendmaakte aan zijn laatste seizoen bezig te zijn in Deventer. Van Wonderen kiest nu voor een dienstverband in Heerenveen en doet dat vooral vanwege het sportieve plaatje.

"Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die uitdaging ligt er in Friesland zeker", reageert Van Wonderen zelf op zijn aanstelling. "Hier ga ik later graag uitgebreider op in. Nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles, waar ik twee jaar geleden aan een mooi avontuur ben gestart. Er is mij nu alles aan gelegen om het seizoen in Deventer eerst goed af te sluiten. Daarna gaat het vizier op sc Heerenveen, dat is iets om naar uit te kijken."

Ferry de Haan, technisch manager van Heerenveen, laat weten erg blij te zijn met dzijn nieuwe hoofdtrainer. "Na het vertrek van Johnny Jansen hebben we als club eerst een profielschets voor de nieuwe hoofdtrainer gemaakt. Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van sc Heerenveen kijken. Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert."

De aanstelling van Van Wonderen hangt al enige tijd in de lucht. Al op 5 januari maakte de Leeuwarder Courant melding van gesprekken tussen hem en Heerenveen. Dat was toen pijnlijk voor de Friese club, omdat Jansen op dat moment nog in dienst was als hoofdtrainer. "We zijn hier niet mee bezig", reageerde De Haan destijds fel. "Ik wil er verder niets over zeggen, omdat het niet speelt." Vrijdagmiddag bevestigde Van Wonderen zelf al zijn aanstaande uitdaging in gesprek met De Stentor. De overstap was toen al 'op een haar na' afgerond, vertelde hij.