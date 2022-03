Hugo Borst is weg van 'Bentley Bentayga' van Ajax: 'We zullen 'm missen'

Maandag, 21 maart 2022 om 11:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:35

Hugo Borst kan geen genoeg krijgen van Antony. De columnist van het Algemeen Dagblad zag de Braziliaan niet imponeren tegen Feyenoord, maar het waren niet zijn voetbalkwaliteiten die uit het oog sprongen bij de 3-2 overwinning. Borst raakte begeesterd door de expressie die 'Bentley Bentayga' Antony zondag, en ook in de regel, in zijn doen en laten legt. "Alsof zijn leven ervan afhangt."

Antony eiste zeker in de slotfase van De Klassieker een absolute hoofdrol op, door eerst de winnende treffer tegen de touwen te schieten, daarna geblesseerd te raken en vervolgens met rood van het veld te moeten. "Het theater erbij was grandioos", schrijft Borst. "Eerst de winnende maken en dan je shirt uittrekken. De onverholen trots op zijn lichaam. En daarna dat fatale duelletje binnen de lijnen. Au au. En dan de tegenwoordigheid van geest hebben om weer het veld in te hinken om tijd te rekken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Borst smulde van de vleugelspeler, die zich 'in de favela zou wanen'. "Er moet een partij drugs of wapens worden verdedigd. Een rivaliserende zwaarbewapende bende wil de boel komen afpakken. Zó staat hij aan de aftrap. Een ripdeal, dat gaat dus niet gebeuren. Over zijn lijk. Op het voetbalveld mag hij dan een begenadigde aanvaller zijn, als jongen uit de sloppenwijk komt er bij hem geen bivakmuts langs. Hij is bereid om te schieten."

In dat verlengde kan Borst weinig met de kritiek die Antony na afloop kreeg. De aanvaller zou vuil hebben gespeeld, te veel om kaarten hebben gevraagd en zich schuldig hebben gemaakt aan tijdrekken. "Veel mensen haten hem dan", ziet ook Borst. "Maar vergeet niet dat in de expressie de oprechte hunkering besloten ligt om vandaag te winnen. En maak van hunkering maar gerust noodzaak!"

Geruchten over een vertrek van Antony komende zomer worden steeds groter. De zevenvoudig Braziliaans international zou naar verluidt in de concrete belangstelling staan van onder meer Bayern München. Ook Borst deelt de verwachting van een vertrek, waarmee er volgens hem een kroonjuweel voor de Eredivisie verloren gaat: "Antony is goed. Heel goed. Zelfs als hij niet goed is. Maar hij is vooral onderhoudend en bij vlagen heel komisch. Wat een publieksspeler. We zullen ’m volgend seizoen missen. Vooral Ajax."