Shakira: ‘Gerard wil niet dat ik dit in het openbaar zeg, maar ik doe het toch’

Maandag, 21 maart 2022 om 11:11 • Mart van Mourik

Shakira heeft zich na el Clásico uitgesproken via social media. De zangeres en echtgenote van Gerard Piqué heeft zichtbaar genoten van de klinkende 0-4 zege op Real Madrid, en benadrukt haar blijdschap met een foto waarop ze vier vingers opsteekt. “Ik mag dit niet in het openbaar zeggen van Gerard. Maar alleen híj kan met zijn heldendaden zó spelen, zelfs als hij pijntjes heeft. Hij geeft altijd het maximale. Niet omdat hij mijn man is, maar hij is de beste centrale verdediger ter wereld. Toch gezegd!”, zo schrijft Shakira onder haar foto.