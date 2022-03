Spaanse media lyrisch: harakiri, doctorandus Xavi en Frenkie die ‘brood steelt’

Maandag, 21 maart 2022 om 10:55 • Tom Rofekamp

De Spaanse media hebben niet anders dan lof over voor Barcelona na de galavoorstelling van zondagavond tegen Real Madrid (0-4 winst). Het gehele team van trainer Xavi kan op mooie woorden rekenen, en ook de oefenmeester zelf wordt met de meest uiteenlopende metaforen de hemel in geprezen. Pierre-Émerick Aubameyang wordt alom gezien als de absolute uitblinker van het duel, terwijl ook Frenkie de Jong en zijn collega-middenvelders een cruciale rol worden toegedicht.

"Pure kunst", zo dicht Sport met name de tweede helft van het duel toe. "De 'Xavineta' blijft maar volgers krijgen. Xavi heeft zijn doctoraat ontvangen in het Bernabéu." Ook prijst de Spaanse krant de tactische keuze van de oefenmeester om Ronald Araújo in plaats van Dani Alves te posteren op rechtsback als 'anti-Vinícius-plan'. Geen enkele speler van Barcelona krijgt lager dan het rapportcijfer 8, waarbij Aubameyang zelfs een 10 krijgt voor zijn optreden waarin hij twee keer scoorde.

De Jong krijgt een 8 en wordt 'geheimzinnig' genoemd door Sport. "Hij was in de eerste helft niet een van de beteren, maar hij maakte gebruik van de constante disbalans in het middenveld van Real. Hij had verrukkelijke demarrages die de linies verdeelden en uiteenbraken." Toni Kroos, zijn spiegel op het Madrileense middenveld, krijgt daarentegen een 4 van de krant. "Sergio Busquets, De Jong en Pedri aten zijn brood", wordt er geschreven. Thibaut Courtois en Vinícius Júnior krijgen als enige spelers aan de zijde van Real Madrid een voldoende: de twee ontvangen een zes.

"Xavi's team danste met dat van Carlo Ancelotti", oordeelt AS, eensgezind met de collega's van Sport. De krant zag Real compleet instorten na rust, vanwege de keuze van Ancelotti om Dani Carvajal en Toni Kroos te vervangen door Eduardo Camavinga en Mariano Díaz. 'Real in een harakiri-versie', luidt de slotsom, refererend naar de traditionele Japanse zelfmoordvorm. Mundo Deportivo spreekt zelfs van een 'historische overwinning, een die het begin van een nieuw tijdperk markeert'. Technisch manager van Barcelona Jordi Cruijff doet een soortgelijke uitspraak: "Het was een droomwedstrijd. We kunnen niet meer vragen dan dit." Aan de invalbeurt van Memphis Depay, die in de laatste twintig minuten zijn opwachting maakte, wordt weinig aandacht besteed. Wel krijgt de Nederlander nog steeds een 8 van Sport, die 'goede minuten' krijgt toegedicht.