Fabrizio Romano komt met details over bod op Gravenberch: Ajax wil meer

Maandag, 21 maart 2022 om 10:37 • Chris Meijer

Fabrizio Romano heeft meer details naar buiten gebracht over het bod dat Bayern München bij Ajax heeft uitgebracht op Ryan Gravenberch. Volgens de transfermarktexpert gaat het om een vaste transfersom van 15 miljoen euro, die door middel van bonussen ‘over vele jaren’ nog met 10 miljoen euro kan oplopen. Ajax zet echter in op een hogere transfersom.

De Telegraaf en Voetbal International meldden zondagavond dat Bayern zich met een bedrag van 25 miljoen euro bij Ajax gemeld had. Een ‘uitstekende prijs’ volgens de Duitse grootmacht, aangezien Gravenberch pas negentien is en volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht dreigt te komen. Het totaalbedrag van 25 miljoen euro zou de maximale transfersom zijn die Bayern bereid is om te betalen, al benadrukt Romano dat de onderhandelingen pas net begonnen zijn.

Ryan Gravenberch deal. Bayern official bid is €15m guaranteed plus add-ons, I'm told. Variables could reach €10m in many years - potential €25m total value. ?? #FCBayern



Ajax want more, negotiation has just started. Ryan's out of contract in 2023 and won't sign a new deal. pic.twitter.com/vwZ9X1E8PQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2022

Ajax wil meer dan de geboden 25 miljoen euro ontvangen en zou volgens eerdere berichten mikken op een bedrag van 35 miljoen euro. De Amsterdammers lopen door zijn contractsituatie het risico dat Gravenberch in 2023 transfervrij of komende zomer voor een lager bedrag vertrekt. Gesprekken over een langere samenwerking tussen Ajax en Gravenberch zijn op niets uitgelopen en ook Romano benadrukt dat de middenvelder niet zal gaan bijtekenen, waardoor in de huidige situatie volgend seizoen zijn laatste contractjaar aanbreekt.

Tegelijkertijd zou Gravenberch zelf graag de overstap naar Bayern willen maken, voornamelijk door het door der Rekordmeister geschetste plan. Bovendien zouden zijn salariseisen geen enkel probleem vormen voor Bayern. Een delegatie van Bayern - bestaande uit voorzitter Oliver Kahn, technisch directeur Marko Neppe en sportdirecteur Hasan Salihamidzic - zouden afgelopen woensdag al hebben gesproken hebben gesproken met Ajax, dat vertegenwoordigd werd door financieel directeur Susan Lenderink en technisch manager Gerry Hamstra. Laatstgenoemde neemt na het vertrek van Marc Overmars diens honneurs waar.