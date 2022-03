The Athletic noemt megabedrag dat Gakpo komende zomer moet opleveren

PSV heeft met Cody Gakpo de afspraak gemaakt dat hij komende zomer kan vertrekken wanneer er een acceptabel bod binnenkomt, zo meldt The Athletic. Volgens het Engelse medium moet de 22-jarige vleugelaanvaller komende zomer een bedrag tussen de 35 en 50 miljoen euro gaan opbrengen. Er zijn de nodige Europese topclubs nadrukkelijk geïnteresseerd in Gakpo.

Gakpo zette in januari zijn handtekening onder een contract tot medio 2026. Daarin is geen afkoopclausule opgenomen, maar er is wel afgesproken dat PSV komende zomer meewerkt als er een acceptabele aanbieding binnenkomt. Voetbal International meldde eerder al dat de contractverlenging de transferwaarde van Gakpo ‘misschien wel tot recordhoogte opvijzelde’. In dat geval moet Gakpo meer dan 35 miljoen euro moet opleveren: voor dit bedrag maakte Hirving Lozano in de zomer van 2019 de overstap naar Napoli.

Door de afspraak tussen PSV en Gakpo zijn er de nodige clubs met belangstelling. Er werd eerder al melding gemaakt van belangstelling én oriënterende gesprekken met Bayern München, Arsenal, Liverpool en Manchester City. The Athletic schuift nu ook Barcelona naar voren als gegadigde. Van concrete onderhandelingen met PSV is nog geen sprake. Er wordt gemeld dat die vermoedelijk volgen zodra Gakpo zijn eigen plannen kenbaar maakt.

Bovendien hebben een aantal gegadigden zelf nog te maken met onzekerheden. The Athletic noemt als voorbeeld de situatie van Serge Gnabry bij Bayern München: het contract van de aanvaller loopt in 2023 af en er is voorlopig nog geen akkoord gevonden over een langere samenwerking. PSV zou nog een officiële vraagprijs hebben vastgesteld, maar wil als vanzelfsprekend zoveel mogelijk overhouden aan het vertrek van Gakpo.

Dit zou een bedrag tussen de 35 en 50 miljoen euro moeten gaan worden. Er zouden reeds clubs kenbaar hebben gemaakt dat ze bereid zijn om meer dan 40 miljoen euro neer te tellen voor Gakpo. De aanvoerder van PSV was dit seizoen in 37 officiële wedstrijden voorlopig goed voor 16 doelpunten en 15 assists. Op dit moment kampt Gakpo met enkelblessure, die hij opliep tijdens het Conference League-duel met FC Kopenhagen.