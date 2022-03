Xavi onthult truc met Frenkie die aan de basis stond van de 0-4 in Madrid

Maandag, 21 maart 2022 om 09:12 • Chris Meijer • Laatste update: 09:32

Xavi is bijzonder te spreken over het optreden van Barcelona tijdens de uitwedstrijd tegen Real Madrid. De Catalanen wonnen door doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang (tweemaal), Ronald Araújo en Ferran Torres met 0-4 in het Santiago Bernabéu. Xavi vertelt na afloop dat zijn ploeg ‘superieur’ was doordat Frenkie de Jong in de ruimte achter Luka Modric en Toni Kroos kwam, waardoor David Alaba moest doorstappen en Ousmane Dembélé vaak in een één-tegen-één-situatie terechtkwam.

“We hebben gezocht naar de ruimte achter Modric en Kroos”, antwoordt Xavi op de vraag waardoor Barcelona de wedstrijd in Madrid kon controleren. “Alaba stapte door op Frenkie, waardoor Dembélé één-tegen-één kwam te spelen. Ik heb de spelers gevraagd om geen dom balverlies te lijden. Uiteindelijk waren we de betere in het stadion van Real Madrid. We wisten hoe we onder de druk vandaan konden spelen en hebben een spectaculaire wedstrijd gespeeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben spelers die het begrijpen en van deze speelstijl genieten”, zo tekent AS op uit de mond van Xavi. “We deden het al goed in de Supercopa, die hadden we kunnen winnen. Ik heb eerder gezegd dat we kunnen concurreren met Real Madrid, dus ik ben trots op deze overwinning. Maar we moeten hier niet te lang bij stilstaan, want we hebben nog niks bereikt. Het is een Clásico en onderstreept het project waarmee we bezig zijn. We zijn een familie en dat is belangrijk, we zijn vooral overtuigd van onze eigen kwaliteiten.”

“We zullen dit vieren, zonder twijfel. Met 0-4 winnen in Bernabéu... Deze spelers zijn bekritiseerd en beoordeeld, maar ze zijn dapper geweest. Ik denk dat we meer dan superieur waren over Real Madrid en dat we zelfs nog vaker hadden kunnen scoren”, stelt Xavi. “Deze overwinning kan de dynamiek binnen de club voor nu en voor de toekomst veranderen. Dit versterkt ook mijn rol als trainer en het versterkt het project dat ik ben begonnen. Er is geen twijfel dat Barcelona zou moeten spelen zoals we hier hebben gedaan.”

Ancelotti: ‘Ik heb de spelers verteld dat het mijn fout was’

Carlo Ancelotti steekt na de nederlaag de hand in eigen boezem. “We waren onherkenbaar, alles ging verkeerd. Ik heb de spelers verteld dat het mijn fout was”, erkent de trainer van Real Madrid. “We zochten meer controle aan de bal en probeerden na de 0-1 hoger druk te zetten. Maar het plan pakte niet goed uit en Barcelona kon ons pijn doen. Barcelona speelde beter en verdiende de overwinning, maar deze nederlaag slaat ons niet uit het veld. We moeten vooruitkijken, want we hebben een voorsprong van negen punten in LaLiga.”

“Het is moeilijk, want het is een Clásico en verliezen van Barcelona doet pijn. Maar we moeten kalm blijven. Het is jammer, alleen moeten we er geen drama van maken. Het is goed dat er nu een interlandbreak aankomt”, vervolgt de Italiaanse oefenmeester. “We speelden heel slecht en hebben de wedstrijd niet goed benaderd. Nu hebben we even de tijd om energie te verzamelen voor de laatste twee maanden van het seizoen, waarin de prijzen verdeeld worden.”