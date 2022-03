Perez: ‘Iemand bij Ajax die wél zijn niveau haalde, hij speelde geweldig’

Maandag, 21 maart 2022 om 08:11 • Chris Meijer

Kenneth Perez vond Lisandro Martínez ‘geweldig’ spelen tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (3-2). Volgens de analist is de Argentijnse verdediger al langer de uitblinker in het elftal van trainer Erik ten Hag. Perez benadrukt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat Martínez nog niet zolang geleden geen basisspeler was bij Ajax.

“Ik kon één iemand uitzoeken bij Ajax die wél zijn niveau haalde en geweldig speelde”, zo begint Perez. “Dat was Martínez. Dat doet hij al langer. Hij brengt wel dat gif en soms ook wel met het risico op een penalty. Maar hij regelt het wel achterin en staat zijn mannetje bij ieder duel. Hij is natuurlijk niet al te groot, maar hij is zo sterk en heeft een veel beter inzicht gekregen. Hij kan heel goed voetballen. Nog niet zolang geleden stond hij er steevast naast, hè.”

Martínez speelde in zijn eerste seizoen geregeld op het middenveld en was in de eerste helft van zijn tweede jaar nog vaak bankzitter, maar is vanaf het begin van 2021 onbetwist als centrumverdediger bij Ajax. “De passing tussen de linies, de duelkracht en het inzicht: dat zijn drie dingen waarin hij heel goed in is. En hij gebruikt zijn lichaam fantastisch”, oordeelt Perez. De analist vindt wel dat Martínez ontsnapte aan een strafschop, na een beuk richting Feyenoord-spits Cyriel Dessers. Scheidsrechter Danny Makkelie zag daar geen strafschop in, waarna videoscheidsrechter Clay Rupert niet ingreep.

“Die beuk die hij geeft, geeft hij vaak vooraf. Voordat het gevaarlijk is. Hij springt gewoon in hem (Dessers, red.)”, stelt Perez. “Als je de herhaling ziet, is dit eigenlijk een penalty. Eigenlijk moet de VAR hier ingrijpen. Ik vond dat hij te veel risico nam om de VAR de kans te geven. Als je bepaalde dingen ziet, zeg je: laat Makkelie het beter beoordelen. Want in de wedstrijd liep hij erachter.” Daar is collega-analist Arnold Bruggink het mee eens: “Het is bijzonder raar, want je geeft de VAR aanleiding om in te grijpen. De VAR had in ieder geval Makkelie moeten roepen en dan had hij moeten beslissen.”