Antony lovend over ‘lastige’ Feyenoorder: ‘Ik respecteer hem heel erg’

Maandag, 21 maart 2022 om 07:32

Antony noemt Tyrell Malacia ‘een heel goede verdediger’ en een ‘lastige tegenstander’. De Braziliaanse vleugelaanvaller vocht zondag voor de tweede keer dit seizoen duels uit met de linksback van Feyenoord. Uiteindelijk stapte Antony met het winnende doelpunt én een rode kaart van het veld in de door Ajax met 3-2 gewonnen Klassieker.

“Ik respecteer hem heel erg. Ik vind hem een heel goede verdediger, een lastige tegenstander. Ik waardeer het dat hij het shirt van zijn club zo goed verdedigt, net als ik. Maar de wedstrijd is groter dan alleen het duel Antony-Malacia. Maar ik kijk er wel tevreden op terug”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Antony. De aanvaller ontving zijn eerste gele kaart doordat hij na zijn doelpunt zijn shirt uittrok en daarmee was hij al geschorst voor de volgende wedstrijd tegen FC Groningen.

“Ik wist van tevoren wel dat ik op scherp stond. Maar toen de goal viel was ik er niet zo meer mee bezig. Daarna realiseerde ik me wel dat ik geschorst zou zijn tegen Groningen. Maar op het moment van de goal drong het niet tot me door”, aldus Antony. Zijn tweede gele kaart kreeg hij vlak voor het einde van de wedstrijd. “Ik weet niet echt wat er gebeurde. Ik lag geblesseerd buiten het veld en ik kwam terug het veld in. Dusan Tadic gooide me omver en toen kreeg ik mijn tweede gele kaart. Het was een hele rare situatie, met de spanning die daar natuurlijk bij hoort.”

Toen Antony na afloop in het publiek stond, werd opvallend genoeg zijn shirt uit zijn handen gepakt door een supporter. “Ik had het shirt op mijn armen, maar toen was hij opeens weg. Ik heb geen idee wie mijn shirt heeft. Maar ik wens diegene er veel plezier mee. Ik begrijp wel dat een fan dat kan doen”, vertelt Antony over dat moment. Hij hield enkelklachten over aan de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord. “Ik had al last van mijn enkel na de wedstrijd tegen Benfica. Het ging de afgelopen dagen wel weer goed met me, maar ik heb toch iets meegenomen naar deze wedstrijd. Ik weet nog niet precies wat het is en hoe erg het is, maar vandaag gaat ernaar gekeken worden.”