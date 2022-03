Aubameyang deelt sneertje uit met tweet met vijf woorden na el Clásico

Maandag, 21 maart 2022 om 07:15 • Laatste update: 09:14

Pierre-Emerick Aubameyang heeft zondag na afloop van de door Barcelona met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid een sneertje uitgedeeld naar zijn criticasters. “Hello from the finished player”, zo schrijft de spits bij een foto van zijn manier van juichen in het Santiago Bernabéu. Aubameyang - in januari door Barcelona gratis opgepikt bij Arsenal, waar hij al even niet meer tot de selectie behoorde - was in el Clásico goed voor twee doelpunten.

Aubameyang vierde zijn doelpunt met een verwijzing naar Dragon Ball Z. De spits maakte na zijn tweede treffer in Madrid hetzelfde gebaar als het personage Goku in de tekenfilmserie. “Ja, natuurlijk. Dragon Ball Z, exact”, verklaart Aubameyang in gesprek met beIN Sports als er gevraagd wordt naar zijn manier van juichen. De belangstelling van Aubameyang voor Dragon Ball Z is geen geheim, want hij heeft tevens een verwijzing naar de tekenfilmserie op zijn lichaam getatoeëerd staan.

Hello from the finished player ???? ???? pic.twitter.com/MUPmsznoup — AUBA?? (@Auba) March 21, 2022

“Ik had maar één wens: simpelweg winnen hier. Ik heb veel gedacht aan mijn familie, aan mijn grootouders die niet langer hier zijn. Ik ben heel blij dat ik hier voor hen heb kunnen scoren”, vertelt Aubameyang, die in elf officiële wedstrijden voor Barcelona reeds goed was voor negen doelpunten en een assist. “Bij het tweede doelpunt werd ik een beetje zenuwachtig, want die bal ging vrij hoog. Uiteindelijk was het een geweldig doelpunt.”

“Toen we weer in de kleedkamer kwamen, was iedereen aan het schreeuwen. We weten dat het niet gemakkelijk is om in Madrid te winnen. Ik hoop dat dit een begin van een nieuw tijdperk in Barcelona is. Dit is geweldig voor de club en hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken”, geeft Aubameyang te kennen. De spits kan na afloop in de Spaanse media rekenen op lovende woorden. Marca zag hem zelfs in verdedigend opzicht zijn steentje bijdragen: “Hij was schandalig goed.”

Van Sport krijgt Aubameyang een 10 toegekend. “Een wedstrijd om nooit te vergeten voor Aubameyang. Je moet niet vergeten dat hij naar Barcelona reisde zonder dat hij zeker wist of hij kon tekenen. Maar zijn komst is een van de grootste successen”, stelt de krant. Mundo Deportivo concludeert dat Aubameyang bij ieder balcontact voor ‘twijfels’ zorgde bij Real Madrid. AS haalt aan dat Arsenal de spits in januari liet gaan. “Mikel Arteta moet zichzelf voor zijn kop slaan na deze speler praktisch te hebben weggegeven.”