Valentijn Driessen raadt Ajax aan duo te vervangen én Ten Hag te laten gaan

Maandag, 21 maart 2022 om 06:54 • Laatste update: 06:59

Valentijn Driessen vindt de uitschakeling tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League en de ontsnapping in de wedstrijd tegen Feyenoord (3-2 zege) het bewijs dat Ajax moet gaan doorselecteren. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat zelfs wanneer de Amsterdammers dit seizoen nog kampioen worden en de TOTO KNVB Beker winnen, er afscheid moet worden genomen van Daley Blind en Dusan Tadic. Volgens Driessen is het echter raadzaam om dit proces niet aan Erik ten Hag over te laten.

“Natuurlijk is het moeilijk om sterkhouders als Tadic en Daley Blind te vervangen na vier succesvolle jaren”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Hij wijst op de reactie van Blind nadat hij in de wedstrijd tegen Feyenoord werd gewisseld en vindt zijn frustratie te begrijpen, omdat ‘het eigen publiek hem als een baksteen liet vallen’. “Tegelijkertijd kan hij het moeilijk verkroppen dat zijn status afneemt. Niet voor niets vroeg hij dit weekeinde publiekelijk om meer waardering. De bank komt echter steeds dichterbij. Ajax wil in de Europese top spelen en het zal voor Blind, 32 jaar inmiddels, steeds moeilijker worden om van meerwaarde te zijn op dat niveau.”

“Hetzelfde geldt voor Tadic, de winnaar, de leider en de voorbeeldprof”, vervolgt Driessen. Bij Tadic bestaan in zijn woorden nog ‘het inzicht, overzicht en het vuur’ en ‘incidenteel’ kan hij nog leveren op topniveau, maar qua fysiek en snelheid ziet Driessen een probleem. “Hoewel hij als geen ander leeft voor zijn sport, krijgt z’n leeftijd – 33 jaar – vat op hem. De mentaliteit van Tadic kennende zal hij zich niet snel bij het onvermijdelijke neerleggen. Toch, ook met het WK tijdens het seizoen in november en december, zal er fysiek en mentaal een aanslag op de twee dertigers worden gepleegd. Eentje waarvoor Ajax de prijs betaalt als de club daar niet op anticipeert.”

“Mede door zijn band met Blind en Tadic is het raadzaam het proces van doorselecteren niet bij trainer Ten Hag neer te leggen”, stelt Driessen. Ten Hag was volgens de journalist op zijn plaats om samen met Tadic en Blind een nieuw Ajax te bouwen na het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in 2019 en van Hakim Ziyech en Donny van de Beek in 2020. “De nu vereiste renovatie is van een andere orde omdat de hiërarchie volledig op de schop zal gaan. Of Ten Hag moet deze transitie ter hand nemen in de hoedanigheid van directeur voetbalzaken als opvolger van Marc Overmars.”

Dat scenario ligt volgens Driessen echter niet voor de hand, omdat Ajax Ten Hag anders wel meer zou hebben betrokken in de aanstelling van Klaas-Jan Huntelaar. Driessen vindt dat de klus om een nieuw elftal samen te stellen beter past bij iemand die geen verleden heeft met de huidige selectie. “Daarom, kiest Ten Hag na dit seizoen niet voor een uitdaging over de grens, dan kan hem worden gevraagd toch op te stappen”, schrijft Driessen. Hij acht een derde keer een ‘nieuwe succesformatie’ smeden ‘te veel gevraagd en nagenoeg onmogelijk’. “Doorselecteren op alle fronten is daarom het devies bij Ajax.”