Felle kritiek op theater van Antony: ‘Er zijn twee rouwadvertenties geplaatst’

Maandag, 21 maart 2022 om 00:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:31

Pierre van Hooijdonk stoort zich aan het theater van Antony. De analist stelt zondagavond bij Studio Voetbal dat de aanvaller van Ajax te vaak de scheidsrechter probeert te misleiden. De Braziliaan eiste in een krankzinnig verlopen Klassieker (3-2 winst) alle aandacht op. Antony was namens de Amsterdammers verantwoordelijk voor de winnende treffer en kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voor spelbederf.

“Het is continu doorrollen”, zegt Van Hooijdonk, terwijl er in de studio beelden te zien zijn van een vermeende elleboogstoot van Tyrell Malacia. “Dan grijpt hij naar zijn gezicht. Hij wordt helemaal niet geraakt in zijn gezicht. Het is echt pure, pure onzin! Hij probeert continu de scheidsrechter te misleiden, dan gaat hij weer naar de grond.” Antony kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Makkelie, nadat hij buiten de zijlijn geblesseerd raakte en vervolgens opnieuw het veld in strompelde. “Die actie is lachwekkend”, vindt Van Hooijdonk. “Even later liep hij weer met zijn shirt uit voor de tweede keer naar de supporters toe.”

Het moment waarop Antony zijn tweede gele kaart van de wedstrijd krijgt is te zien vanaf minuut 10:40 in de samenvatting.

“Er is bijna twee keer een rouwadvertentie geplaatst tijdens de wedstrijd”, zegt collega-analist Arno Vermeulen sarcastisch. “Dit kostte heel veel tijd. Er was volgens mij vijf minuten extra tijd. Dit duurde echt wel lang en die vijf minuten waren voorbij en Danny Makkelie floot af voor het einde van de wedstrijd.” Van Hooijdonk stelt dat Ajax het spelbederf er bij de Zuid-Amerikaanse spelers automatisch bij krijgt. “Ten Hag heeft Antony niet in de hand, dat is toch wel duidelijk. Hoe vaak is hij al wel niet weggekomen met natrappen? Dat is al een aantal keer gebeurd. Ik gun hem echt een wedstrijd zonder VAR tegen een elftal met Henk Fraser, Rinus Israël en Cor Lems. Heerlijk, lekker uitleven..”

Theo Janssen laat aan tafel bij Studio Voetbal weten het duidelijk met Van Hooijdonk eens te zijn. “Ajax is een hele goede ploeg en die moeten het hebben van het voetbal, maar er zijn nu zoveel maniertjes. Tadic heeft het heel erg, de hele tijd heeft hij maniertjes. Antony, Martínez, Tagliafico als hij erin komt en ga zo maar door. Er zijn zoveel spelers die alleen maar aan het rollen en aan het piepen zijn. Af en toe denk je: jongens, kom op man. Jullie kunnen zo goed voetballen, beslis die wedstrijd gewoon eerder.”