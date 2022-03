‘Hij zit niet bij Oranje, maar een geblesseerde Cody Gakpo wel? Best wel gek’

Maandag, 21 maart 2022 om 00:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:07

Kenneth Perez vindt het opvallend dat Ryan Gravenberch niet bij de definitieve selectie van Oranje zit. Komende zaterdag en volgende week dinsdag werkt het Nederlands elftal oefenwedstrijden af tegen respectievelijk Denemarken en Duitsland. Bondscoach Louis van Gaal neemt liefst 28 spelers mee richting de interlands, waaronder de geblesseerde Cody Gakpo. De aanvaller van PSV zal naar verluidt aansluiten om de tactische plannen van de oefenmeester mee te krijgen, maar tienvoudig international Gravenberch zal niet bij de ‘briefing’ aanwezig zijn.

Zondagavond maakte trainer Roger Schmidt bekend dat Gakpo, ondanks zijn lichte blessure, mee zal reizen met Oranje. Volgens de oefenmeester gaat de buitenspeler tijdens de interlandbreak aan zijn herstel werken. Tijdens Dit was het weekend spreken ESPN-analisten Perez en Arnold Bruggink het vermoeden uit dat Gakpo vooral uit tactische overwegingen meegenomen wordt. “Normaal gesproken wordt het vaak tegengehouden door clubs, maar in dit geval heeft Schmidt gezegd dat hij mee mag omdat Van Gaal hem er graag bij wil hebben”, merkt Bruggink op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Van Gaal heeft 28 spelers geselecteerd toch? Ik vind het een beetje gek dat Gravenberch daar dan niet bij zit”, vervolgt Bruggink, die bijval krijgt van Perez. “Dat is best wel gek, ja. Het lijkt er daardoor wel op dat Gravenberch helemaal niet in de plannen van Van Gaal voorkomt. Want als je dit systeem er nu bij 28 spelers wil inslijpen... Het lijkt erop dat hij met een groep wil werken waar hij toekomst in ziet richting het WK. En dan zit Gravenberch er nu niet bij... Dat is toch best bijzonder?”

Van Gaal gaf afgelopen vrijdag al aan dat hij wil gaan experimenteren met systemen . "Omdat dit het begin van de voorbereiding op het WK is. Ik wil een ander systeem implementeren", aldus de keuzeheer, die met drie centrumverdedigers zal gaan spelen. "Dan kan je beter zoveel mogelijk spelers tegelijk daarin onderwijzen. Ik wil kijken of de spelers dat kunnen uitvoeren, en dan wel op de wijze zoals ik denk dat ze het moeten uitvoeren. Je ziet in de wereld in bijna iedere competitie dat er steeds meer teams zijn die dit systeem spelen, maar die spelen het niet allemaal op de manier zoals ik dat zou willen uitvoeren. Daarvoor hebben we nu wel een hele week."