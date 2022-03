Perez ziet onderbelicht wangedrag bij Ajax: ‘Als Noa Lang dit zou doen...’

Zondag, 20 maart 2022 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Daley Blind zal gemengde gevoelens hebben overgehouden aan de Klassieker tegen Feyenoord. De 32-jarige linksback van Ajax weigerde na zijn wissel op de reservebank plaats te nemen en zag vervolgens in de catacomben hoe zijn ploeggenoten een 1-2 achterstand ombogen in een 3-2 zege. "Het publiek applaudisseerde zelfs een beetje toen hij gewisseld werd, en ik vind dat altijd kwalijk", reageert Arnold Bruggink in Dit was het Weekend op ESPN.

"Het piept en het kraakt bij Ajax, ook bij deze wissel", vervolgt Bruggink. "Daley Blind loopt in één streep naar binnen... Nicolás Tagliafico kwam erin en bracht wel iets dat Ajax nodig heeft. Dat zit hem ook in tackles, dat is wel echt een verschil met Blind." Toch wil Bruggink niet te hard zijn voor Blind. "Want Blind is een speler die het moet hebben van inzicht, van inspelen van de bal, van slimmigheid... en het publiek reageert in het algemeen snel positief op spelers die het stempel 'inzet' hebben. Blind is iemand die een van de bepalende spelers is als het draait, maar als het de andere kant op gaat, dan zijn zulke spelers eigenlijk altijd de klos. Dan zeggen ze: 'Die werkt niet hard genoeg.'"

Daley Blind zoekt na zijn wissel direct de kleedkamers op.

Dat Blind weigerde op de bank te gaan zitten en direct doorliep naar de kleedkamer, vindt Kenneth Perez kwalijk. "Was dat Noa Lang of Oussama Tannane geweest...", stipt de Deen aan. "Dat is ook waar de 'enfant terribles' vaak over klagen: bij dit soort momenten worden zij dubbel zo hard veroordeeld, en nu is het Daley Blind, een keurige jongen." Perez vindt dat Blind tot de orde moet worden geroepen. "Dit is niet goed. Ik had hetzelfde gedaan, maar het is natuurlijk niet goed. Hij was al geïrriteerd die paar keer dat Tagliafico erin kwam om hem een beetje koest te hebben, en nu was het op basis van het niveau van Blind."

Jan Joost van Gangelen vraagt voorzichtig of 'het einde in zicht is' voor de 32-jarige Blind. "Vind ik heel, heel kort door de bocht", zegt Perez. "Feit is wel dat hij de laatste maand geen niveau heeft gehaald, wat hij normaal gesproken kan halen, behalve de thuiswedstrijd tegen Benfica. Hij heeft ook bijzonder veel balverlies elke wedstrijd, en dat is waar zijn kracht hoort te liggen. Hij komt nu ook op een leeftijd: als hij niet fris is, dan gaat er ook heel veel af. Dan is het vaak net niet de goede beslissing. Maar of het afgelopen is... dat denk ik niet."