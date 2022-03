Piqué tweet amper zes minuten na el Clásico boodschap van drie woorden

Zondag, 20 maart 2022 om 23:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Gerard Piqué meldt zich direct na de memorabele Clásico tegen Real Madrid op Twitter. De 35-jarige centrumverdediger van Barcelona beschouwt de 0-4 zege in het Santiago Bernabéu blijkbaar als het begin van de wederopstanding van zijn club. "We are back", schrijft Piqué in een korte tweet.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

Clubicoon Piqué stond zondag de volledige wedstrijd op het veld bij Barcelona. De manschappen van Xavi overrompelden Real Madrid en zetten een vernederende score neer: 0-4. Piqué had met een perfecte lange bal op Ferran Torres een belangrijk aandeel in het vierde doelpunt. Ferran controleerde de hoge bal knap en bood Pierre-Emerick Aubameyang de kans om met een stift te scoren.

check araujo's pocket — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 20, 2022

Ook Barcelona heeft op Twitter direct gereageerd op el Clásico. "Controleer de broekzak van Ronald Araújo", schrijft de club, doelend op de uitstekende wedstrijd van de Uruguayaan, die rechtsback speelde en Vinícius Júnior nauwelijks gevaarlijk liet worden. De linksbuiten van Real werd in de eerste helft overigens bij een 0-1 stand wel compleet vrijgespeeld, maar verprutste het vervolgens een-op-een met doelman Marc-André ter Stegen.

Met een eindstand van 0-4 liet Barcelona de aartsrivaal nog relatief genadig wegkomen, omdat diverse grote kansen om zeep werden geholpen. Het is de grootste overwinning van Barça in het stadion van Real sinds 21 november 2015, toen het eveneens 0-4 werd. De nederlaag deert Real Madrid op de stand in LaLiga nauwelijks: de ploeg van Carlo Ancelotti blijft ruim bovenaan met een voorsprong van 9 en 12 punten op respectievelijk Sevilla en Barça. Laatstgenoemde ploeg heeft nog wel een duel tegoed.