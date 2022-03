Bayern München verrast met torenhoog openingsbod op Ryan Gravenberch

Zondag, 20 maart 2022 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:20

Bayern München heeft een bod bij Ajax neergelegd voor Ryan Gravenberch, zo meldt De Telegraaf zondagavond. Tijdens een geheim gesprek zou der Rekordmeister al hebben aangegeven bereid te zijn om te voldoen aan de afkoopsom van 25 miljoen euro plus bonussen. Het contract van Gravenberch loopt medio 2023 af. Volgens bronnen rond Bayern zou Ajax overigens een vraagprijs van 35 miljoen euro hebben vastgesteld.

Volgens de berichtgeving gaat de club Beieren in ieder geval akkoord met de afkoopsom van 25 miljoen euro. Bayern zou het een ‘uitstekende prijs’ vinden voor een speler van negentien jaar, die al wel 141 officiële duels afwerkte. Verder dan de afkoopsom is de Duitse club overigens niet bereid te gaan, zo klinkt het. Ajax is dus plotseling in serieuze onderhandelingen terechtgekomen. Het bod ligt weliswaar tien miljoen euro onder de vraagprijs, maar de Amsterdammers lopen het risico dat Gravenberch in 2023 transfervrij of komende zomer voor een lager bedrag vertrekt.

Afgelopen woensdag, daags na de Champions League-uitschakeling, zou de delegatie van Bayern, bestaande uit voorzitter Oliver Kahn, technisch directeur Marko Neppe en sportdirecteur Hasan Salihamidzic, hebben gesproken met Ajax. Namens de Amsterdammers zouden financieel directeur Susan Lenderink en technisch manager Gerry Hamstra aan tafel hebben gezeten. Laatstgenoemde neemt na het vertrek van Marc Overmars diens honneurs waar. De afspraak stond naar verluidt al enige tijd op de agenda.

Aangezien de gesprekken tussen Ajax en de middenvelder over een vernieuwde verbintenis op niets uitliepen, hebben beide partijen aangegeven open te staan voor een transfer na afloop van dit seizoen. Volgens De Telegraaf zou Gravenberch zelf in ieder geval graag naar Bayern willen vertrekken. De middenvelder is met name gevleid door de plannen die de Duitsers met hem zouden hebben. Bovendien vormen de salariseisen van Gravenberch geen enkel probleem voor Bayern.