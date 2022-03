Stengs, Rosario en Kluivert lijden dure nederlaag in topper tegen Marseille

Zondag, 20 maart 2022 om 22:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:53

Olympique Marseille heeft zondagavond de topper tegen OGC Nice gewonnen. Treffers van Arkadiusz Milik en Cédric Bakambu bezorgde de thuisploeg uiteindelijk de zege. De aansluitingstreffer van Mario Lemina kwam in blessuretijd te laat: 2-1. Door de overwinning klimt Marseille naar de tweede plaats met 53 punten uit 29 duels. Stade Rennes en Nice volgen op respectievelijk één en twee punten.

Beide ploegen schotelde de toeschouwers in het Stade Vélodrome een enigszins matte openingsfase voor. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd viel pas na 27 minuten te noteren, toen William Saliba op aangeven van Dimitri Payet op goal kon koppen. Walter Benitez wist de bezoekers met een uitstekende redding echter voor een achterstand te behoeden. Olympique Marseille was hierna opnieuw dicht bij de openingstreffer via Payet, die zijn afstandsschot rakelings over de lat zag gaan.

Zo ga je lekker de rust in zeg! ??

Arkadiusz Milik slaat toe vanaf de stip: 1-0 Marseille ??

Nice, met Justin Kluivert op de bank en Calvin Stengs en Pablo Rosario in de basis, moest op slag van rust alsnog een tegentreffer incasseren, nadat Jean-Clair Todibo in het strafschopgebied een overtreding beging op Cengiz Ünder. Arkadiusz Milik stuurde vanaf Benitez vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. De bezoekers dachten in de tweede helft langszij te komen, toen Andy Delort de gelijkmaker binnenschoof. Door de treffer van de spits ging alleen een streep, omdat Stengs eerder in de aanval een halve meter buitenspel stond. Marseille stelde de zege uiteindelijk in blessuretijd veilig via Gerson, die de 2-0 binnenkopte. Nice kwam in de slotseconden nog op het scorebord, nadat Lemina een vrije trap van de ingevallen Kluivert in een doelpunt wist om te zetten: 2-1.

Over en uit! ??

Olympique Marseille gaat de kraker met OGC Nice winnen: Bakumbu maakt er vlak voor tijd 2-0 van! ??