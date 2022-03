‘Real Madrid zakt tegen Barcelona op twee cruciale plekken door het ijs’

Barcelona staat in de rust van el Clásico op een bijna ongekende 0-2 voorsprong in het Santiago Bernabéu. Real Madrid werd in de eerste helft flink achteruit gedrongen en kwam er niet aan te pas. Onder meer Ronald de Boer vindt dat de backposities momenteel het probleem zijn bij de Koninklijke. "Nacho en Daniel Carvajal zijn niet bestand tegen snelheid van Ousmane Dembélé en Ferran Torres", aldus De Boer bij Ziggo Sport.

Dembélé kende een wat ongelukkige openingsfase waarin hij enkele ballen verspeelde, maar was in de eindfase van de eerste helft tweemaal beslissend. Na een klein half uur snelde de vleugelspits op de rechterflank voorbij linksback Nacho, om de bal vanaf de achterlijn precies op het hoofd te leggen bij Pierre-Emerick Aubameyang: 0-1. Op de counter kreeg Vinícius Júnior dé kans op de gelijkmaker, maar de Braziliaan kreeg de bal niet voorbij Marc-André ter Stegen gedribbeld. Ronald Araújo kopte vervolgens een hoekschop van Dembélé binnen: 0-2.

???????????????????? ?? Barça op voorsprong in Bernabéu! Pierre-Emerick Aubameyang kopt een voorzet van Ousmane Dembélé binnen ??#ZiggoSport #MOTD #RealMadridBarça pic.twitter.com/L94XvrRfU7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Dembélé en Ferran Torres bezorgen Nacho en Carvajal een uiterst moeilijke avond, ziet De Boer. "De backs van Real Madrid zijn niet bestand tegen de snelheid van Dembélé en Ferran Torres", aldus de oud-middenvelder, die ook Dembélé prijst. "In het begin zag je hem niet zoveel. Aubameyang gaat goed naar de eerste paal. Die vent bij Arsenal zal wel denken: hadden wij zijn broer de laatste tijd opgesteld staan?"

Voormalig Barcelona-speler Luis Suárez Miramontes, te gast in de liveshow Carrusel Deportivo van radiostation Cadena Ser, stipt hetzelfde probleem aan. "Het probleem ligt bij de twee backs. Zij spelen zeer zwak en worden keer op keer het bos ingestuurd." Journalist Antonio Romero trekt dezelfde conclusie in het radioprogramma. “Nacho moet geholpen worden, want hij wordt vernietigd door Dembélé.”

Barcelona is heer en meester en ook Frenkie de Jong, die aanvallend op het middenveld speelt, heeft daar volgens De Boer een aandeel in. "Frenkie de Jong speelt sowieso een goede wedstrijd. Hij is wat geduldiger en gaat de bal niet halen, hij speelt een goede pot."