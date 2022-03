Willem II laat zege op AZ bij debuut Hofland in blessuretijd uit handen glippen

Zondag, 20 maart 2022 om 21:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:03

Kevin Hofland heeft zondagavond met een 2-2 gelijkspel gedebuteerd als trainer van Willem II. De degradatiekandidaat kwam tegen AZ al vroeg op voorsprong dankzij treffers van Ché Nunnely en Elton Kabangu en leek na de aansluitingstreffer van Bruno Martins Indi een zege over de streep te trekken. Zakaria Aboukhlal redde in blessuretijd toch nog een punt voor de bezoekers.

Hofland besloot de basiself van de Tricoloresvoor het duel met AZ niet volledig op de schop te gooien. Alleen Dries Saddiki keerde terug na een schorsing. De nieuwbakken trainer zag hoe zijn elftal al vroeg door het oog van de naald kroop, nadat Jesper Karlsson doelman Timon Wellenreuther tot een uiterste redding dwong. De sluitpost wist de bal via zijn handen en de paal uit zijn doel te houden. Aan de andere kant slaagde Willem II er wel in om bij de eerste uitbraak direct doel te treffen. Een voorzet van Leeroy Owusu werd met het hoofd getoucheerd door Nunnely, waardoor Peter Vindahl Jensen kansloos was: 1-0

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willem II wachtte al sinds 6 op een competitiezege, maar zat na een enerverende openingsfase helemaal op rozen toenKabangu voor de 2-0 aantekende. Weer stond Owusa aan de basis van de Tilburgse treffer. Een steekpass van de rechtsback werd van richting veranderd, waarna Elton Kabangu een vrije doortocht had richting Jensen. De aanvaller omspeelde de sluitpost en schoof de bal vervolgens in het lege doel. AZ schrok na de ruime achterstand wakker en nam de controle over de wedstrijd over, al resulteerde dit niet direct tot serieuze mogelijkheden. Tien minuten voor rust was de aansluitingstreffer van de bezoekers toch een feit. Een hoekschop van Karlsson viel in het doelgebied van Willem II voor de voeten van Bruno Martins Indi, die niet nadacht en de 2-1 tegen de touwen schoot.

AZ leek op slag van rust weer van voor af aan te kunnen beginnen, toen Rob Dieperink de bal op de strafschopstip legde na een overtreding van Pantelis Hatzidiakos op Freek Heerkens. De VAR constateerde echter dat de verdediger van Willem II in de grond trapte, waarna de arbiter terugkwam op zijn beslissing. AZ ging in het tweede bedrijf op jacht naar de gelijkmaker, maar het aluminium stond opnieuw treffers van de ploeg van Pascal Jansen in de weg. Eerst schoot Yukinari Sugawara via de handen van Wellenreuther op de lat en vervolgens voorkwam de paal een doelpunt van Dani de Wit. AZ leek af te stevenen op een gelijkspel. In blessuretijd redde Aboukhlal toch nog een punt de Alkmaarders door een hoekschop van Karlsson bij de eerste paal binnen te koppen: 2-2.