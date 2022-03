Borussia Dortmund maakt de weg voor Bayern München richting landstitel vrij

Zondag, 20 maart 2022 om 21:37 • Mart van Mourik

Borussia Dortmund is er zondagavond niet in geslaagd te winnen in de Bundesliga. Op bezoek bij 1. FC Köln moest het team van trainer Marco Rose genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Daarmee morsten die Borussen dure punten, want de achterstand op koploper Bayern München liep in de 27ste speelronde zodoende op tot zes punten. Eerder op de dag deed Bayer Leverkusen uitstekende zaken in de strijd om plek drie door VfL Wolfsburg met 0-2 te verslaan; RB Leipzig kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt.

1. FC Köln - Borussia Dortmund 1-1

De avond begon goed voor Borussia Dortmund, dat al na acht speelminuten de voorsprong in handen had. Jude Bellingham bezorgde van eigen helft een magistrale dieptepass bij Marius Wolf, die oog in oog met doelman Marvin Schwäbe ijzig kalm bleef en de bal in de rechterbenedenhoek schoof: 0-1. Köln, waar Kingsley Ehizibue als reserve begon maar als invaller binnen de lijnen kwam, vond tien minuten voor het rustsignaal de gelijkmaker. Het was Sebastian Andersson die op aangeven van Anthony Modeste de 1-1 aantekende. In het tweede bedrijf was Dortmund niet bij machte om de achilleshiel te vinden in de vijandige defensie, waardoor men duur puntenverlies leed in de strijd om de Duitse landstitel. Donyell Malen kwam tien minuten voor tijd nog binnen de lijnen voor Thorgan Hazard, al kon ook hij geen doorbraak forceren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0-0

In de Red Bull Arena was het in het eerste bedrijf enkel de thuisploeg waar het gevaar vandaan kwam. Mohamed Simakan probeerde het met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar moest toezien hoe Kevin Trapp de bal via de paal uit zijn doel wist te houden. Op slag van rust was de thuisploeg opnieuw dicht bij de openingstreffer, nadat Dani Olmo de lat trof. Enkele minuten later brak Leipzig toch de ban. Dit keer ging het feest echter niet door, omdat Christopher Nkunku buitenspel stond. Die Roten Bullen hadden na rust ook het betere van het spel en bleven op jacht gaan naar de openingstreffer. Eintracht Frankfurt, met Sam Lammers als invaller binnen de lijnen, bleef met hangen en wurgen overeind en sleepte er mede dankzij een uitstekend optreden van Trapp een punt uit.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0-2

Die Wölfe en Bayer Leverkusen, waar Daley Sinkgraven in de slotfase als invaller binnen de lijnen kwam, leken in de Volkswagen Arena op een gelijkspel af te steven. In de 86ste minuut wist Paulinho echter de ban te breken. De aanvaller liet doelman ??Pavao Pervan kansloos na een solo doordat zijn schot van richting werd veranderd: 0-1. De middenvelder bekroonde zijn sterke invalbeurt in blessuretijd door op aangeven van Kerem Demirbay vogelvrij de 0-2 tegen de touwen te koppen. Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong

staan nog altijd geblesseerd aan de kant, net als Micky van de Ven bij Wolfsburg. Dankzij de zakelijke overwinning bezetten die Werkself voorlopig steviger de derde plek op de ranglijst.