Van Hanegem: ‘Eén speler op het veld deed nóg gekker dan Antony en Tadic’

Zondag, 20 maart 2022 om 21:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:23

Willem van Hanegem heeft met afschuw gekeken naar het gedrag van de Ajacieden. De oud-middenvelder van Feyenoord heeft speciale aandacht voor Lisandro Martínez, die een merkwaardige beuk uitdeelde aan Cyriel Dessers. "In veel praatprogramma’s vonden ze het allemaal niet zo bijzonder, maar kijk er dan nog eens goed naar", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Veel aandacht ging na afloop uit naar Antony, die het beslissende doelpunt maakte en vervolgens in korte tijd twee gele kaarten verzamelde. "Ik zeg er nog maar eens bij dat ik hem een geweldige speler vind anders komen die domoren weer met ‘Willem is voor Feyenoord en kan er niet tegen dat ze hebben verloren’. Maar Antony doet zo gek, dat je het bijna niet kunt geloven. Alleen Lisandro Martínez, in mijn ogen ook een goede speler, deed in de Klassieker nog gekker", aldus de Kromme.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het bewuste moment van de verdediger van Ajax speelde zich af in de tweede helft. Martínez had vlak daarvoor de bal afgepakt bij de spits van Feyenoord en zocht hem vervolgens nogmaals op om een duw uit te delen. De bal was niet meer in de buurt, want die werd gespeeld door Daley Blind. "Het had niets met de bal spelen of iets dergelijks te maken, het was puur om Dessers heel hard te raken", vindt Van Hanegem. "Op televisie gaan we massaal janken als bij Sparta de keeper even op het veld gaat zitten om een blessurebehandeling te krijgen zodat de trainer even met zijn spelers kan praten. Maar als Martínez zo gek doet, kijken we in televisieland liever even de andere kant op."

Ofir Marciano, de keeper van Feyenoord, wordt vanwege enkele weifelende momenten bekritiseerd, maar Van Hanegem wil daar niet in meegaan. "De beschuldigende vinger van de aanhang van Feyenoord gaat nu uit naar Marciano, die niet eens zo heel slecht keepte in mijn ogen. Die vrije trap van Dusan Tadic had hij wel moeten hebben, maar hij moet daar volgens mij vooral twee mensen als muurtje neerzetten in plaats van eentje. Dat maakt het voor Tadic toch minder makkelijk. Die eerste treffer van Sébastien Haller zou ik hem niet aanrekenen. Die knal van Ryan Gravenberch was zo hard en van dichtbij dat tegenhouden al heel wat was."