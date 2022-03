Ongeïnspireerd Sevilla lijkt de weg kwijt te zijn na Europa League-debacle

Zondag, 20 maart 2022 om 20:40 • Mart van Mourik

Sevilla en Real Sociedad hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. Het LaLiga-duel in het Ramón Sánchez-Pizjuán eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Door de puntendeling lijkt de ploeg van trainer Julen Lopetegui definitief een streep te kunnen zetten door de titelaspiraties, voor zover de Zuid-Spaanse club die nog had. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt voor Sevilla negen punten. Real Sociedad bezet de zesde positie in Spanje.

Aan Sevillaanse zijde ontbrak een groot aantal basiskrachten die kampen met uiteenlopende blessures. In de achterhoede konden onder meer Diego Carlos en Karim Rekik niet spelen, terwijl Lopetegui voorin een oplossing moest vinden om de afwezige Alejandro Papu Gómez, clubtopscorer Rafa Mir en de langdurig geblesseerde Suso op te vangen. Anthony Martial kon zodoende rekenen op een basisplek, al werd hij nog voor het verstrijken van het eerste uur naar de kant gehaald. De belangrijkste afwezige bij Real Sociedad was Mikel Oyarzabal, die vanwege een zware knieblessure voorlopig niet in actie komt.

De wedstrijd was voor de bijna 25.000 aanwezige toeschouwers bepaald geen lust voor het oog. Waar Alexander Sorloth namens Real Sociedad in het eerste bedrijf een grote kans kreeg om zijn ploeg de voorsprong te bezorgen, produceerde Sevilla geen enkele poging tussen de palen. Ook na rust kwamen de Basken het dichtst bij een doelpunt. In de 68ste speelminuut kopte Portu op de paal, terwijl David Silva een minuut later met een schot vanuit de tweede lijn stuitte op doelman Marko Dmitrovic. Silva plaatste een kwartier voor tijd nog een kopbal op de lat; aan de overzijde schoot Erik Lamela rakelings naast. De 0-0 eindstand was een uitstekende afspiegeling van het wedstrijdbeeld, al kreeg Real Sociedad de beste mogelijkheden.