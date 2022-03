Perez herinnert Ajax aan 20 februari 2020: ‘Zeer, zeer gênant, echt gênant’

Zondag, 20 maart 2022 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Ajax heeft zich zondag in de ogen van Kenneth Perez 'zeer, zeer gênant' gedragen. De Amsterdammers haalden in de slotfase alles uit de kast om de Klassieker tegen Feyenoord (3-2) winnend af te sluiten, maar gingen in de ogen van de analist van ESPN te ver. De gedachten van Perez gaan terug naar 20 februari 2020, toen Ajax zelf 'steen en been' klaagde over de lachwekkende schwalbe van toenmalig Getafe-aanvaller Deyverson. "En nu doe je het zelf...", aldus Perez.

"Een zeer, zeer gênante slotfase", omschrijft Perez het tijdrekken van Amsterdamse kant, waarbij met name Antony en Dusan Tadic een negatieve hoofdrol hadden. "Echt gênant van Ajax-kant. Toen tegen Getafe, met die Deyverson, en nu met Benfica klagen ze steen en been over de onsportiviteit van dat soort gasten. Dat is bloedirritant om naar te kijken. En nu doe je het zelf, met Antony die buiten het veld gaat, en weer binnen de lijnen komt. Tadic die als een malle komt aanlopen, smijt hem op de grond. Dan krijgt Antony, die er niet veel aan kan doen dat hij op de grond wordt gegooid, een gele kaart..."

Perez lijkt Ajax gezien het recente verleden hypocriet te vinden. "En dan gaat Ten Hag klagen over die gele kaart vanwege onsportiviteit... Tja... Het piept en kraakt op dit moment aan alle kanten bij Ajax, dus ze grijpen alles aan. Alleen: na al die klaagzangen over Deyverson… Dat was natuurlijk ook verschrikkelijk, toen bij Getafe. Maar ik vond dit best gênant om naar te kijken bij Ajax."

Ook Arnold Bruggink is kritisch. "Ik vond dit ook te veel", aldus de oud-Oranje-international. "Tadic heeft er natuurlijk altijd wel een handje van, maar die heeft dat ook nodig om het beste in zichzelf naar boven te halen. Dat zag je ook tegen Benfica, toen Tadic daar ook constant mee bezig was, en met zijn elftal. Ik vind dit alleen totaal niet passen bij Ajax. Hoe ze zich gedragen op het veld, maar ook daarbuiten. Michael van Praag zei ooit: 'Een Ajacied houdt altijd zijn jasje aan.' Dat hoort wel een beetje bij het gedrag van spelers, vind ik. Dit vind ik niet passen."

Wel is Bruggink complimenteus over het inbrengen van Nicolás Tagliafico, die de teleurstellend spelende Daley Blind afloste. "Tagliafico zorgde er wel echt voor dat er iets nieuws ontstond, want het was wel een beetje doods." Perez is het daarmee eens. "Het temperament wat wordt geroemd, dat is helemaal oké. Maar dit... Antony loopt ererondes en weet ik het allemaal, en komt vervolgens op krukken binnen bij de persconferentie. Ik moet zeggen: de reactie van Arne Slot was perfect. Hij kon er alleen maar om lachen."