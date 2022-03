Swingend Roma heeft aan 45 minuten genoeg in Derby della Capitale

AS Roma heeft zondagavond in de Derby della Capitale op overtuigende wijze afgerekend met Lazio. De ploeg van trainer José Mourinho besliste het duel al voor rust door twee treffers van Tammy Abraham en een schitterende vrije trap van Lorenzo Pellegrini: 3-0. Dankzij de overwinning klimt Roma naar de vijfde plek op de ranglijst. I Giallorossi hebben nu 51 punten uit 30 duels, terwijl Lazio blijft steken op 49 punten.

De Romeinse derby was nog geen minuut onderweg toen Roma, met Rick Karsdorp in de basis, de ban al wist te breken. Pellegrini schoot zag hoe zijn zijn hoekschop in één keer op de lat belandde, waarna Abraham de rebound simpel kon intikken: 1-0. Halverwege de eerste helft werd Lazio dieper in de problemen gedrukt door de thuisploeg. Karsdorp denderde over de rechterflank door, kreeg de bal mee van Henrikh Mkhitaryan en bediende Abraham vervolgens met een voorzet op maat: 2-0.

Roma wervelde voor rust en creëerde kans op kans. Thomas Strakosha behoedde Lazio eerst voor een grotere achterstand met een knappe redding op een schot van Nicola Zalewski. Op slag van rust was de sluitpost echter kansloos op een fraaie vrije trap van Pellegrini. De aanvoerder van de Romeinen trof vanaf een meter of twintig doel door de bal in de kruising te schieten: 3-0. Gesteund door de comfortabele voorsprong, nam de ploeg van José Mourinho in het tweede bedrijf wat gas terug. Abraham kreeg de uitgelezen kans om een hattrick aan te tekenen, nadat Francesco Acerbi zich verkeek op een lange pass van achteruit. De aanvalsleider van Roma stond oog in oog met doelman Strakosha, maar kreeg zijn schot niet tussen de palen.

