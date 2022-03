Opstellingen el Clásico binnen: Frenkie speelt; Benzema wordt vervangen

Zondag, 20 maart 2022 om 19:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:48

De opstellingen voor el Clásico zijn bekend. Bij Real Madrid is de geblesseerde Karim Benzema degene die schittert door afwezigheid. In de spitspositie zal Rodrygo de honneurs waarnemen. Bij Barcelona staat Frenkie de Jong op het middenveld. Hoewel het team van Carlo Ancelotti thuisspeelt, treedt Real Madrid niet aan in het hagelwitte tenue. Ter ere van het 120-jarig bestaan van de club heeft adidas in samenwerking met het Japanse merk Y-3 een unieke, zwarte tricot ontworpen. De aftrap in het Santiago Bernabéu wordt verricht om 21.00 uur.

Zoals gebruikelijk staat Thibaut Courtois onder de lat bij de Koninklijke. Voor de Belgische sluitpost staat een viermansverdediging, die bestaat uit Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba en Nacho Fernández. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Marcelo en speelt omdat Ferland Mendy geblesseerd is. Op het middenveld heeft de Italiaanse oefenmeester een verrassing in petto, daar er niet drie maar vier namen voor die linie op het wedstrijdformulier staan: Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos én Federico Valverde. Het spitsenduo wordt gevormd door Rodrygo en Vinícius Júnior (rechts). Verder valt op dat Gareth Bale niet bij de wedstrijdselectie zit.

Tegelijkertijd kiest Xavi ervoor om in de gebruikelijke 4-3-3-formatie aan de aftrap te verschijnen. Sergiño Dest kampt met een hamstringblessure en is niet inzetbaar. Zijn vervanger rechtsachterin is Ronald Araújo, die de voorkeur krijgt boven Dani Alves. Het centrale verdedigingsduo wordt gevormd door Gerard Piqué en Eric García, terwijl Jordi Alba gebruikt wordt als linksback. Marc-André ter Stegen staat op doel.

Links op het middenveld bij Barcelona begint Frenkie de Jong. Naast hem staat Sergio Busquets en Pedri zal zijn kunsten vanaf de rechterkant gaan vertonen. De centrale man in de voorhoede is Pierre-Emerick Aubameyang. Op de linkervleugel staat Ferran Torres geposteerd, terwijl Xavi op de rechterkant mikt op de bevliegingen van Ousmane Dembélé. Memphis Depay en Luuk de Jong beginnen zodoende vanaf de bank.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Vinícius Júnior.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, García, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembélé, Aubameyang, Ferran